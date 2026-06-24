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Inversión

La Xunta invierte 177.518 euros en un nuevo pastizal en Forcarei

Las actuaciones en Sixto, dentro del Plan de Pastos de Galicia, mejoran 13,15 hectáreas para impulsar la ganadería extensiva y la sostenibilidad del medio rural en el municipio pontevedrés

José Balseiros, en el centro, en el pastizal de Sixto, Forcarei.

José Balseiros, en el centro, en el pastizal de Sixto, Forcarei. / FDV_Externas

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Fran Campos

Forcarei

La Xunta destinó 177.518 euros a la mejora del pastizal de Sixto, en el municipio de Forcarei, una actuación incluida en el Plan de Pastos de Galicia. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros, visitó este martes la zona para conocer el resultado de los trabajos ejecutados.

Las actuaciones se desarrollaron sobre una superficie de 13,15 hectáreas e incluyeron la roturación del terreno, el encalado, la fertilización y la siembra mecanizada. Además, se instaló un cierre perimetral de 2.225 metros, dos pasos canadienses y una cancela para facilitar el movimiento del ganado. También se dotó al recinto de bebederos y comederos.

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Beneficios

Balseiros destacó que estas iniciativas favorecen la ganadería extensiva, contribuyen a la prevención de incendios forestales y ayudan a conservar los ecosistemas agroforestales.

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