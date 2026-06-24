La Xunta invierte 177.518 euros en un nuevo pastizal en Forcarei

La Xunta destinó 177.518 euros a la mejora del pastizal de Sixto, en el municipio de Forcarei, una actuación incluida en el Plan de Pastos de Galicia. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros, visitó este martes la zona para conocer el resultado de los trabajos ejecutados.

Las actuaciones se desarrollaron sobre una superficie de 13,15 hectáreas e incluyeron la roturación del terreno, el encalado, la fertilización y la siembra mecanizada. Además, se instaló un cierre perimetral de 2.225 metros, dos pasos canadienses y una cancela para facilitar el movimiento del ganado. También se dotó al recinto de bebederos y comederos.

Beneficios

Balseiros destacó que estas iniciativas favorecen la ganadería extensiva, contribuyen a la prevención de incendios forestales y ayudan a conservar los ecosistemas agroforestales.