Xoga Lalín regresa con atracciones de agua gratuitas todos los miércoles de julio y agosto

Xoga Lalín, una iniciativa de ocio para todos los públicos, pero pensada más si cabe para los pequeños de la casa, regresa este año con actividades todos los miércoles de los meses de julio y agosto. Cada jornada serán en torno a cinco hinchables de gran tamaño los que se instalarán en espacios públicos del núcleo urbano para que el público disfrute, en pleno verano, de atracciones de agua.

La programación fue presentada por la concejala de Feiras, Karen Fernández Lamela, acompañada del edil de Xuventude, Avelino Souto, y de Alfredo González, propietario de la empresa Tikolandia. Lamela destacó que el año pasado fueron más de 3.600 los niños que disfrutaron con estas actividades y que Xoga Lalín generó un flujo de circulación superior a las 10.000 personas. Además, y así fue refrendado por el empresario que gestionará esta programación, la capital dezana apostó por una propuesta que no existe en ningún municipio pues se extiende durante dos meses, con actividades una vez por semana. En total serán ocho los miércoles de ocio (dependiendo de las condiciones meteorológicas podría adelantarse al martes o llevarse a los jueves) con una iniciativa que permite a las familias que no puedan acudir a destinos de playa disfrutar de atracciones de agua gratuitas sin salir de Lalín. Los hinchables funcionarán entre las 17.00 y las 21.00 horas, pero los últimos 50 minutos de cada jornada finalizarán con una fiesta de la espuma. Habrá toboganes de gran formato, pistas americanas, deslizaderos y otras novedades que se estrenarán este año, el séptimo consecutivo de esta iniciativa municipal.

En lo que respecta a las localizaciones de estas atracciones «para persoas entre un e 99 anos», apuntó Alfredo González, arrancarán el 1 de julio en la Praza de Galicia, al lado del consistorio. El espacio superior del aparcamiento subterráneo y la Praza da Igrexa serán los otros dos emplazamientos, con el condicionante de la plaza del parking Europa que en días muy cálidos no reúne las mejores condiciones para estas jornadas de ocio porque allí se concentran temperaturas excesivamente altas. Fernández Lamela subrayó que al tiempo que se ofrece una alternativa de ocio, la concurrencia de público, incluso procedente de otras localidades, funciona como un elemento dinamizador de comercio y hostelería. En caso de jornadas desapacibles las atracciones de agua podrían sustituirse por otra clase de hinchables. «Imos priorizar por riba de todo a seguridade e aínda que as instalacións están preparadas para todos os públicos terán prioridade os rapaces», añadió el empresario, quien agradeció al ayuntamiento que contasen con él para, en su localidad natal, desarrollar esta programación de ocio en la que su compañía es especialista.

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Campamentos

Por otro lado, Avelino Souto avanzó datos sobre los campamentos estivales, al tiempo que concretó el comienzo del programa municipal de conciliación con la totalidad de las 80 plazas cubiertas. Incidió en que la demanda se desbordó en comparación con otros años y por eso fue preciso gestionar una lista de espera o exclusiones motivadas, en algunos casos, por inscripciones múltiples de un mismo usuario. También arrancará a principios de julio el primero de los campamentos urbanos y más adelante los de playa, con la totalidad de la oferta cubierta por la demanda de niños y jóvenes lalinenses. En este sentido cabe apuntar que el Concello organizó una programación con un total de 270 plazas en sus campamentos de verano que, por primera vez, llevarán a un destino de playa a los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, que se sumarán al grupo de los que tengan entre 13 y 17 años.