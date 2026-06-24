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Escolar, base y élite

El Ximnasia A Estrada logra 15 medallas y dos copas en el Gallego

El Ximnasia A Estrada logra 15 medallas y dos copas en el Gallego

El Ximnasia A Estrada logra 15 medallas y dos copas en el Gallego

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El Club Ximnasia Estrada firmó una destacada actuación en el Campeonato Gallego Base, Élite y Open, disputado el sábado, y en el Campeonato Escolar Gallego, celebrado el domingo. La expedición regresó a casa con un total de 15 medallas y tres copas por equipos, un balance que refleja el trabajo desarrollado durante toda la temporada. Entre los resultados alcanzados destacó la final alcanzada por Carla Campos y Mónica Arca en doble minitramp élite, así como la plata de Julia y Nora en su estreno en sincronismo.

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