Venezolanos del Deza celebra mañana una jornada sobre emprendimiento

La Asociación de Venezolanos del Deza cuenta con la colaboración del Polo de Emprendimiento y Apoyo al Empleo de Silleda para la organización, mañana jueves, de una jornada sobre emprendimiento e integración en la comarca.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la conexión entre la comunidad venezolana residente en la comarca y los recursos de apoyo al emprendimiento disponibles en Galicia, así como generar redes que contribuyan al desarrollo personal, profesional y empresarial de los participantes. Dará comienzo a las 19.00 horas en la sede del coletivo, en la calle Memorias dun neno labrego de Lalín, con la presentación del Polo de Emprendimiento de Silleda y de la asociación. Con asistencia gratuita para los interesados, se expondrá la dinámica participativa Mi llegada al Deza y antes de la clausura se programará un networking sobre emprendimiento.