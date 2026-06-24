Cita gastronómica
Refoxos celebra o 27 de xuño a Festa da Panceta, con degustación de balde
Repartirá arredor de 60 quilos, acompañada de pan e viño do país; só se cobrarán xerras e tazas
Redacción
A parroquia silledense de Refoxos celebrará o sábado 27 de xuño as súas festas patronais na honra a San Paio, cunha programación que combinará os actos relixiosos, a música tradicional e a décima edición da Festa da Panceta.
A xornada arrincará ás 9.15 horas coa alborada a cargo do grupo de gaitas A Carballeira de Cercio. Xa ao mediodía, ás 12.45 horas, celebrarase a misa solemne con procesión e, de seguido, terá lugar a sesión vermú, tamén amenizada polo citado grupo de gaitas.
Mais o prato forte da programación chegará pola noite. A partir das 22.00 horas dará comezo a X Festa da Panceta, na que se repartirán arredor de 60 quilos deste produto, acompañado de pan e viño do país. A comida será gratuíta e non haberá venda de tíckets, xa que se servirá ata esgotar existencias. Para contribuir economicamente coa festa, a comisión terá á venda xerras e tazas, que se entregarán xa co viño incluído. O resto das consumicións deberán aboarse no servizo de bar, que estará atendido pola propia comisión.
A verbena contará coas actuacións musicais dos dúos Cristina e Lucía e D13. Ademais, haberá rifas á venda e celebrarase un sorteo presencial durante a noite.
Desde a organización sinalan que, en caso de choiva, haberá campo cuberto con carpa. E tamén se instalará no recinto un inchable de balde para a cativada.
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