El PSOE de Lalín urge medidas contra el gusano soldado en el maíz de Deza

El PSOE de Lalín insta al Concello a liderar una reclamación ante las administraciones competentes para que adopten medidas urgentes que permitan reducir el impacto de la plaga del gusano soldado en las explotaciones ganaderas de la comarca. La formación solicita apoyo económico, cobertura en los seguros agrarios y actuaciones que eviten nuevos perjuicios a las granjas afectadas.

La portavoz socialista, Alba Forno, advierte de que, aunque la presencia de este insecto no es nueva y lleva años detectándose en Galicia, la situación de 2026 está siendo especialmente grave por su expansión temprana y por la intensidad de los daños en los cultivos de maíz. «As altas temperaturas rexistradas durante a primavera favoreceron a aparición anticipada da praga e a súa rápida proliferación, afectando xa a unha parte importante da superficie cultivada na nosa comarca», señala.

El PSOE lalinense subraya que el avance del gusano soldado supone una amenaza directa para muchas explotaciones, ya que el maíz es una pieza fundamental en la alimentación del ganado. La pérdida de producción obligará a numerosas granjas a aumentar la compra de forrajes y piensos, con más costes en un contexto marcado por el incremento de los gastos de producción y por la incertidumbre en los precios.

Forno vincula esta situación con los efectos del cambio climático y reclama que las administraciones actúen con previsión. «O cambio climático está a favorecer a aparición e expansión de novas pragas e enfermidades, e todo apunta a que esta situación non será puntual, senón que pode repetirse e agravarse nos vindeiros anos. Por iso é necesario actuar con previsión e ofrecer ferramentas reais de apoio ao sector», destaca.

La portavoz socialista lamenta también que la Consellería do Medio Rural limite su respuesta a reclamar actuaciones al Gobierno central, cuando, a su juicio, la situación requiere medidas inmediatas desde la propia Xunta. «É evidente que determinadas cuestións normativas dependen doutras administracións, pero iso non pode servir de escusa para eludir responsabilidades. A Xunta ten competencias para activar axudas directas, reforzar o asesoramento técnico ás explotacións, impulsar medidas de prevención e acompañar economicamente aos gandeiros e gandeiras afectados. O sector precisa solucións hoxe, non só peticións de actuación para un futuro incerto», afirma.

Por este motivo, los socialistas pedirán al Concello de Lalín que traslade la preocupación a las administraciones competentes y que se sitúe al lado de un sector que consideran estratégico para la economía y el futuro del rural de la comarca. «Os nosos gandeiros e gandeiras non poden afrontar en solitario as consecuencias dunha problemática que cada ano se ve agravada polos efectos do cambio climático. É momento de anticiparse, apoiar ao sector e ofrecer solucións», concluye Forno.

Sindicato Labrego

La reclamación del PSOE coincide con la alerta del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas por la propagación del gusano soldado en cultivos de toda Galicia, junto con la falta de forraje, su mala calidad, las temperaturas excesivas y los daños por tormentas. La organización prevé llevar este viernes, 26 de junio, al pleno del Consello Agrario Galego la petición de una Mesa do Cambio Climático.

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El secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez, advierte de que «a presenza do verme no millo vai provocar perdas, falamos de perdas que pode que sexan millonarias para as granxas de leite». El sindicato reclama que la Xunta garantice recursos y fondos para cubrir las pérdidas.