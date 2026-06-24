Medio Rural destaca en Moalde el valor de la gestión conjunta

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó este martes en Silleda el papel de las agrupaciones forestales de gestión conjunta como herramientas útiles para poner en valor el monte, combatir el abandono y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del territorio. Lo hizo durante una visita a la Agrupación Forestal de Xestión Conxunta de Moalde, en la que estuvo acompañada por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro.

La entidad silledense se constituyó al amparo de las ayudas convocadas por la consellería para este fin y resultó beneficiaria de una aportación de más de 49.000 euros. Esta cuantía permitirá consolidar una iniciativa integrada por 56 socios y que alcanza una superficie total de casi 88 hectáreas.

Gómez recordó que en febrero se publicó en el Diario Oficial de Galicia la última convocatoria de estas subvenciones, dotada con 2,1 millones de euros y distribuida entre las anualidades de 2026 y 2027. Con esta línea, la Xunta da continuidad a las convocatorias de 2024 y 2025 y refuerza su apuesta por este modelo de organización forestal.

La conselleira explicó que el objetivo es «traballar para atallar o minifundismo forestal, mellorar a rendibilidade das explotacións e avanzar cara unha xestión máis eficiente e sostible do territorio». A estas ayudas pueden optar asociaciones sin ánimo de lucro, como la de Moalde, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles, sociedades de fomento forestal y otras entidades.

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En cuanto al número de agrupaciones existentes en Galicia, Gómez indicó que, tras la ejecución de las convocatorias anteriores, está prevista la creación de unas 40 nuevas entidades, hasta alcanzar un total de 65 registradas en la comunidad. La responsable autonómica agradeció además el compromiso de los socios de la agrupación de Moalde y reiteró la apuesta de la Xunta por un monte sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.