A Estrada prepara la escultura de la familia Castelao-Pereira en la Praza de Galicia para inaugurarla el domingo

El municipio de A Estrada inaugurará este domingo una escultura dedicada a la familia Castelao-Pereira, que quedará instalada en la Praza de Galicia, muy próxima a la fuente pública recuperada recientemente en este espacio urbano. El acto se enmarca en las fiestas patronales de San Paio y en la reciente remodelación de la plaza, un lugar con fuerte carga simbólica.

La elección del emplazamiento remite a un episodio histórico ocurrido hace 70 años, cuando Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pronunció en este mismo entorno un discurso el 28 de junio de 1936, en un contexto marcado por la defensa del autogobierno gallego. También en esta plaza se sitúan recuerdos esenciales de su vida junto a la estradense Virxinia Pereira, con quien se casó en 1912 en la antigua iglesia de San Paio, muy cercana al actual emplazamiento.

La pieza, obra del escultor Acisclo Novo con producción de María M. Andura, representa a la familia a tamaño natural en bronce, con un peso de 250 kilos y dos metros de altura. El hijo del matrimonio, Alfonso Xesús, ocupa el centro de la composición, concebida como tres paseantes más en el espacio peatonal.

Hecho histórico

Junto a la escultura se colocará una reproducción de la “Carta aos estradenses”, acompañada por un mapa de Galicia realizado en chapa de acero corten sobre latón dorado, y una peana de piedra. La inauguración tendrá el domingo lugar a las 13.30 horas.