Las piscinas municipales de A Estrada y la playa fluvial de Liñares han abierto hoy sus puertas, dando comienzo a la temporada de baño en ambos espacios. La apertura coincide con días de muy altas temperaturas que se están registrando en toda la península, lo que convierte estas instalaciones en una de las principales opciones de ocio y refresco para vecinos y visitantes. Eso si, en el caso de la playa fluvial de Liñares, aún está pendiente la instalación de las compuertas necesarias para poder llenar la zona de baño. Tanto las piscinas como el área fluvial ofrecen espacios para combatir el calor estival. Con su puesta en marcha, el municipio activa uno de los servicios más esperados del verano.

A Estrada estrena temporada de baño para combatir el calor | BERNABÉ/JAVIER LALÍN