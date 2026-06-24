San Paio
A Estrada abre las fiestas con pregón, tardeo, música y Día do Neno
redacción
A Estrada da hoy incio a las Festas de San Paio 2026 con una completa programación que llenará el municipio de actividad hasta el domingo 28. La jornada inaugural comenzará a las 12.30 horas en la Praza da Constitución con el pregón a cargo de Tequexetéldere, seguido del tradicional chupinazo que marcará el comienzo oficial de las celebraciones.
A continuación, a las 13.00 horas, el propio grupo ofrecerá una actuación en la misma plaza. La música continuará a las 13.30 horas en la Rúa Calvo Sotelo con la actuación de Supermirafiori, que tomará el relevo en el ambiente festivo del centro urbano.
Ya por la tarde, a las 15.30 horas, la Rúa Serafín Pazo acogerá el «tardeo» de La Santa, con la participación de los DJs Carlos López, Mrj y Raúl Gómez. A las 17.00 horas será el turno del público infantil en los jardines municipales, donde se celebrará el Día do Neno con juegos acuáticos y fiesta de la espuma.
La jornada concluirá a las 22.00 horas en la Zona dos Viños con el concierto de Adolfo Fh, que pondrá el broche musical al primer día de fiestas patronales en A Estrada.
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- Davila 23/06/2026