La Escola de Patinaxe de Silleda ofrece este viernes su exhibición
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La Escola Municipal de Patinaxe de Silleda celebrará este viernes, día 26, su exhibición de fin de curso en el pabellón municipal César G. Fares. La cita comenzará a las 21.00 horas y contará con la participación de cerca de 120 alumnas y alumnos, que ofrecerán actuaciones individuales y de grupo. La escuela, una de las más numerosas y veteranas del municipio, cumple este año su vigésimo primera edición, con clases impartidas por las silledenses Belén Míguez y Lucía Pérez.
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- Davila 23/06/2026