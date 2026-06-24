La Escola de Patinaxe de Silleda ofrece este viernes su exhibición

La Escola Municipal de Patinaxe de Silleda celebrará este viernes, día 26, su exhibición de fin de curso en el pabellón municipal César G. Fares. La cita comenzará a las 21.00 horas y contará con la participación de cerca de 120 alumnas y alumnos, que ofrecerán actuaciones individuales y de grupo. La escuela, una de las más numerosas y veteranas del municipio, cumple este año su vigésimo primera edición, con clases impartidas por las silledenses Belén Míguez y Lucía Pérez.