El distrito CJ sube el volumen

El panorama hostelero en las calles Calvo Sotelo y Justo Martínez, dos de las más importantes y céntricas de A Estrada, ha cambiado mucho en los últimos años. Han surgido nuevos establecimientos con tirón, como el Salvaxe y A Lacena de Chucha, y otros más históricos han cambiado de dueños, con el Akropolis, el Alameda y el Vasán, ahora Cepa e Viño Gastrobar. Este nuevo mapa hostelero vino marcado en gran medida por la peatonalización y semipeatonalización, con grandes terrazas que, especialmente en estos meses, se llenan hasta lo topes.

Poco a poco, los nuevos y viejos bares y cafeterías de esta zona han ido generando un entendimiento mutuo que finalmente ha derivado en un proyecto conjunto que llega con la intención de prolongarse en el tiempo. «Durante la fiesta del salmón y de la sidra, hubo varios que estuvimos hablando. En esas fiestas se organizaron cosas en la Zona dos Viños, como los Cantos de Taberna, pero en nuestra zona no se hacía nada», explica Carlos Gómez «Cepas». Así fue como surgió la idea de ir hablando con el resto de locales de la zona y, para su propia sorpresa, todos se mostraron dispuestos a colaborar desde el primer momento.

Así es como surge una unión de locales que está formada por Bar Andalucía, Stilo, A Lacena de Chucha, Salvaxe, Acrópolis, Alameda y Cepa e Viño Gastrobar. Una vez cerrado el grupo, llegó el momento de ponerle nombre. Finalmente el elegido fue Distrito CJ, aludiendo a las dos calles que se encuentran en uno de los cruces más concurridos e importantes del casco urbano estradense.

La primera iniciativa de este nuevo Distrito CJ será un tardeo que tendrá lugar mañana, coincidiendo con la primera jornada de las Festas de San Paio. «En las fiestas no había nada previsto en nuestra zona, así que decidimos hacer algo de ruido y darle ambiente», afirma Cepas, quien antes habló con la comisión de fiestas del San Paio para tener su visto bueno a una iniciativa que ocupaba un hueco en el programa y no interfería con otras actividades.

Así es como nace el «Tardeo en el Distrito CJ», en el que contarán con la música de la Charanga Os Jalácticos, que irán recorriendo la zona y los diferentes establecimientos con su música. Será a partir de las 19.30 horas. La idea es que se extienda durante tres o cuatro horas.

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Mañana, la música volverá a tomar la zona, en esta ocasión con una iniciativa de Cepa e Viño Gastrobar y del Alameda, que contarán con la actuación de Suso Aboy, de la orquesta Gran Parada, durante una especial sesión de vermú que servirá de nuevo para animar toda la zona.