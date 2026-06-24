Cubela confía en el compromiso de Sanidade sobre la nueva ambulancia

Miembros de la Plataforma pola Sanidade Pública se reunieron ayer con el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, para trasladarle su preocupación ante los rumores que apuntan a que la nueva ambulancia podría prestar servicio únicamente durante 12 horas al día. Asimismo, le solicitaron más información al respecto y le reclamaron que mantenga su compromiso con la ciudadanía, después de que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 presupuestara a comienzos de año este recurso en más de 700.000 euros y con cobertura de 24 horas.

Ante las cuestiones planteadas por la plataforma el regidor aseguró en la reunión que no tiene dudas de que se cumplirá dicho compromiso y que permanece a la espera de nuevas informaciones.

Desde el colectivo de Terra de Montes señalaron que estos rumores resultan especialmente preocupantes al proceder del ámbito de los trabajadores de emergencias sanitarias. Por ello, la Plataforma se ha dirigido a los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) de Galicia para recabar toda la información posible y aclarar las dudas surgidas.

Desde la Plataforma reiteraron su firme intención de lograr una ambulancia operativa las 24 horas, «un servicio necesario y urgente para una comarca como Terra de Montes, donde este recurso es requerido alrededor de un millar de veces al año. En caso de que no se cumpla lo acordado, convocaremos a la ciudadanía para impulsar medidas de presión y reivindicación».

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Tras muchos años de movilizaciones sociales y políticas, el pasado mes de marzo se anunció que Terra de Montes contará con una ambulancia del 061 para atender las urgencias sanitarias que se registren en la zona. La nueva base estará ubicada en el PAC de Cerdedo y desde allí abarcará el propio concello de Cerdedo y el vecino Forcarei, además de zonas de Cotobade y Campo Lameiro. Esta nueva ambulancia se incluirá ya en el próximo convenio, aunque ahora surgen dudas de en qué condiciones lo hará.