El Concello de Silleda comprará una furgoneta eléctrica y un remolque

El Concello de Silleda ha iniciado el expediente para adquirir una furgoneta eléctrica y un remolque homologado para el transporte de maquinaria y herramienta de jardinería. La actuación cuenta con una subvención de 28.425,44 euros de la Xunta de Galicia, con cargo al Fondo de Compensación Ambiental 2026, que financiará la inversión.

El proyecto incluye la compra de una furgoneta usada 100% eléctrica, destinada a desplazamientos y tareas de gestión ambiental municipal, y de un remolque para mover con más seguridad y eficiencia maquinaria pesada, herramientas y otros medios empleados en espacios públicos y naturales.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que «esta actuación nos permite seguir modernizando los medios municipales y hacerlo, además, con criterios de sostenibilidad y eficiencia». En un concello con un territorio amplio, numerosos núcleos y muchas zonas verdes que atender, es fundamental contar con equipamientos adecuados para mejorar el trabajo diario.

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La furgoneta contribuirá a reducir emisiones y consumo de combustible, avanzando hacia un parque móvil más respetuoso con el medio ambiente. El remolque facilitará tareas como la conservación de zonas verdes, la limpieza y roza preventiva, la prevención de incendios en áreas periurbanas, la retirada de restos vegetales y el seguimiento ambiental