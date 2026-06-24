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Cierran las compuertas en la playa de Vilatuxe

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El Concello de Lalín procedió en la mañana del martes a cerrar la compuertas de la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe. El espacio de baño queda preparado así para una temporada en la que este espacio acogerá a numerosos vecinos y foráneos para disfrutar, también, de la calidad de sus aguas.

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