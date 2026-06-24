Os Carunchos, Radio Cos y Comando Curuxás animarán el XIII Corazón da Artesanía de Agolada

La programación musical del XIII Corazón da Artesanía, que se celebrará en los Pendellos de Agolada del 3 al 5 de julio, tendrá como principales reclamos a Os Carunchos y Radio Cos, en un cartel que también incluye a Comando Curuxás, Mediarea, la Charanga dos Pendellos, Bico da Balouta y Cantigas e Agarimos. El encuentro, impulsado por la Fundación Artesanía de Galicia, combina divulgación, comercialización y puesta en valor de la artesanía gallega.

La música arrancará el viernes 3 a las 17.00 horas con un pasacalles de la Charanga dos Pendellos en el entorno de la feria. Ya por la noche, a las 22.30 horas, la Praza do Concello acogerá el concierto de Comando Curuxás, que presentará su segundo disco, Carne de militancia. La formación reúne a músicos de amplia trayectoria y mezcla el sonido de las romerías con una revisión actual de la tradición.

El sábado 4, también en la Praza do Concello, Os Carunchos protagonizarán la sesión vermú a partir de las 13.30 horas. El grupo combina temas cantados con repertorio de gaiteiros solistas y ofrece piezas de nueva creación junto a versiones musicadas de poemas de autores como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Blanco Amor o Manuel María. Por la tarde, a las 17.00 horas, el recinto acogerá el pasacalles de Bico da Balouta. La jornada se cerrará a las 22.30 horas con Mediarea, cuarteto formado por Gael Pérez, Luís Malvido, Zé Pumar y Rodri Martínez, que presentará su nuevo trabajo, Virando por avante.

La última jornada, el domingo 5, contará con Radio Cos en la sesión vermú, desde las 13.30 horas. La banda fundada por Quique Peón y Xurxo Fernandes regresa tras ocho años con su gira de despedida, en la que vuelve a combinar música tradicional, polifonías y sonoridades populares. El cierre musical llegará a las 19.00 horas con el desfile y actuación de Cantigas e Agarimos.

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El Corazón da Artesanía reunirá en esta edición a 50 talleres inscritos en Artesanía de Galicia, entre expositores y docentes, y a 32 puestos de alimentación gourmet. La cita se completará con demostraciones gastronómicas de Artesanía no Prato, cursos de formación, oficios en vivo y talleres de iniciación abiertos a todos los públicos.