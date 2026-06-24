San Xoán
Anoite máxica das fogueiras ilumina Deza e Tabeirós
As comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes celebran a noite de cacharelas con tradición, música e sardiñadas, marcada este ano polas altas temperaturas, a suspensión de fogueiras e o debate sobre o uso de pirotécnia
A noite de San Xoán volveu iluminar as comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes nunha das celebracións máis arraigadas do calendario festivo galego, onde o lume, a auga e os rituais de purificación conviven cada 23 de xuño como símbolo de identidade colectiva. As cacharelas, o arrecendo das sardiñas asadas e os encontros veciñais marcaron unha xornada que combinou tradición, gastronomía e convivencia social, pero que este ano estivo condicionada polas altas temperaturas e polo elevado risco de incendio forestal.
Este contexto obrigou a varias comisións organizadoras a suspender a queima de fogueiras en distintos puntos das dúas comarcas, nunha medida preventiva para reducir riscos nun escenario especialmente seco. Aínda así, segundo os datos dispoñibles, entre Deza e Tabeirós-Terra de Montes concedéronse unhas 400 licenzas de queima para a noite de San Xoán, o que evidenciou a magnitude dunha celebración que seguiu moi viva no territorio. Paralelamente, reabriuse o debate sobre o uso da pirotecnia e dos fogos artificiais, unha práctica habitual nestas datas pero cada vez máis cuestionada polo risco de incendio e polas molestias derivadas dos ruídos extremos, que afectan a animais domésticos, fauna silvestre e persoas con sensibilidade auditiva.
No municipio de Lalín, a festa de San Xoán da Cacharela combinou misa, fogueira e encontro veciñal arredor dunha cea popular con sardiñas, carne e viño.
En Bandeira, Silleda, celebrouse a noite con festa e ceas populares ata a madrugada. No barrio das Baratas, tamén en Silleda, mantívose o carácter próximo, cunha fogueira que reuniu á veciñanza nun ambiente moi animado e de convivencia.
En A Estrada, o San Xoán do Areal de Berres consolidouse como unha das citas máis multitudinarias e despediuse definitivamente con esta última celebración, cunha gran fogueira e música e nun entorno natural moi concorrido. Tamén en Callobre, no espazo do castro, a celebración mantivo un forte simbolismo, coa subida ao monte, a cacharela e os ritos vencellados á tradición celta.
O San Xoán de Cerdedo reuniu 670 persoas no pavillón municipal nunha gran cea popular que combinou churrasco, sardiñas e viño do Ribeiro e outros produtos. A celebración desenvolveuse nun ambiente de convivencia e rematou coa tradicional queima do meigallo na fogueira, acompañada de música ata ben entrada a noite.
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