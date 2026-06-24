La AED, sin candidatos para suceder a David Campos a tan solo tres días de acabar el plazo

El pasado día 17 el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza, David Campos, lanzó en la asamblea anual un mensaje con el que animó a la masa social a conformar una candidatura para sucederlo y con ello aportarle estabilidad a la patronal. «A día de hoxe, non temos constancia de que ningún socio manifestase a súa intención de configurar unha nova xunta directiva e poñerse a cargo da AED. E iso, serei claro, non me parece ben», proclamó entonces. Pues bien, a solo tres días de la finalización del plazo para registrar formalmente las candidaturas la situación no ha cambiado.

Esta coyuntura podría forzar a David Campos a estirar su período de dirigente en funciones hasta que aparezca una junta que tome el mando de la entidad que conservaba 344 socios, nueve menos que a finales de 2024. A pesar de que los estatutos de la patronal no establecen un período concreto de provisionalidad del presidente saliente, lo recomendable es que alguien arropado por otros empresarios asociados se decida a dar el paso y asuma esta responsabilidad para evitar un vacío no deseable para la principal asociación de emprendedores de las comarcas que rebasa las tres décadas de vida. El proceso electoral se abrió el 3 de junio pasado y desde ese mismo día, y hasta el 25, se podían presentar candidaturas por escrito en la sede de la asociación identificando los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y de una a siete vocalías, además de un tope de cuatro suplentes. La proclamación de las candidaturas (algo que salvo sorpresa no se producirá) fue establecida para el día 26, es decir, este viernes. En caso de que surgiese más de una lista la mesa electoral quedaría constituida el día 29 y ya el 3 de julio se celebraría la asamblea general de socios para votar por los aspirantes a suceder a David Campos. Esta asamblea, en las dependencias de la patronal dezana, en Lalín, sería a las 20.15 horas en primera convocatoria y un cuarto de hora después en segunda.

Aunque hay margen, cada vez más estrecho, lo que parece improbable es que la entidad quede sin nadie en el puente de mando. En sus 33 años de historia el escenario más habitual fue el de la transición, con personas que habían acumulado experiencia como directivos y que acabaron tomando las riendas como máximos representantes del empresariado dezano.