El 112 Galicia gestionó el año pasado 6.134 alertas en las comarcas de Deza y Tabeirós, con A Estrada y Lalín a la cabeza de la actividad

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia situado en A Estrada gestionó el año pasado un total de 6.134 alertas en los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes. La cifra supone un ligero incremento respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 6.001, lo que deja 133 incidencias más. El balance confirma el peso de los dos concellos más poblados, A Estrada y Lalín, que reunieron 3.951 registros, el 64,4 % del total.

A Estrada volvió a situarse como el municipio con mayor actividad registrada del 112, con 2.457 casos gestionados a lo largo del año. El dato apenas varía respecto a 2024, cuando se habían anotado 2.470, por lo que el descenso fue de solo 13 alertas. Enero marcó el máximo anual, con 266 avisos, seguido de agosto, con 226, y octubre, con 222. En el extremo contrario, diciembre fue el mes con menor carga, con 169 comunicaciones. Su peso se mantiene como el principal indicador de la demanda en la zona.

Lalín ocupó la segunda posición, con 1.494 intervenciones. En este caso sí se produjo un crecimiento apreciable respecto al ejercicio anterior, ya que en 2024 el total había sido de 1.397. La diferencia es de 97 avisos más, un incremento del 6,9%. Enero fue también el mes con más actividad, con 154 registros, seguido de julio, con 144, y marzo, con 139. Abril, con 87, presentó el dato más bajo. El municipio refuerza así su papel como segundo gran foco de comunicaciones.

Silleda mantuvo una evolución prácticamente plana. El 112 tramitó en el municipio 872 alertas, solo cinco más que las 867 del año anterior, lo que representa una subida del 0,6 por ciento. La distribución mensual deja un arranque elevado, con 103 avisos en enero, y el mínimo en febrero, con 42. Agosto, con 91, y julio, con 88, también figuran entre los meses de mayor carga, en una serie estable durante todo el año.

Entre los municipios de menor población destacan los incrementos relativos de Forcarei, Dozón y Rodeiro. Forcarei pasó de 312 registros en 2024 a 376 el año pasado, con 64 más, lo que supone el mayor aumento porcentual del grupo, un 20,5 %. Enero, con 52 alertas, fue su mes de mayor actividad, seguido de agosto, con 42, y diciembre, con 41. Dozón contabilizó 187 avisos, frente a los 158 del año anterior. El incremento fue de 29 casos, un 18,4 %. Agosto fue el mes con más llamadas al sistema, con 29, seguido de septiembre, noviembre y diciembre, todos ellos con 20 o más registros.

Rodeiro sumó 211 comunicaciones, frente a 185 del curso anterior, con un crecimiento de 26, equivalente al 14,1 %. Agosto fue también su mes más destacado, con 30 alertas, seguido de octubre, con 25, y julio y diciembre, con 22 en cada caso. Estos tres concellos evidencian cómo variaciones moderadas pueden traducirse en subidas porcentuales notables.

En sentido contrario, Agolada y Vila de Cruces fueron los municipios que redujeron con más claridad la actividad del 112. Agolada pasó de 254 a 215 casos, con 39 menos, el mayor descenso del conjunto. Sus meses con más avisos fueron agosto, con 27, enero, con 25, y noviembre, con 22. Vila de Cruces cerró el año con 322 registros, frente a los 358 de 2024. La bajada fue de 36, un 10,1 % menos. Agosto concentró el máximo anual, con 46 alertas, seguido de enero y julio, ambos con 37. Febrero fue el mes con menor actividad, con 14.

La lectura conjunta deja un mapa con comportamientos diferenciados. A Estrada y Lalín sostienen el grueso de la actividad por su peso demográfico y funcional, mientras que los concellos más pequeños presentan variaciones porcentuales más acusadas. El aumento comarcal se explica sobre todo por el crecimiento de Lalín, Forcarei, Dozón y Rodeiro, mientras las bajadas de Agolada, Vila de Cruces y A Estrada suavizan el incremento global.

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Por meses, enero y agosto aparecen como dos momentos de especial actividad. Enero fue el mes con más avisos en A Estrada, Lalín, Silleda y Forcarei, mientras que agosto destacó en Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón. En el conjunto de los ocho concellos, las mayores cifras se dieron en enero, con 669; agosto, con 626; julio, con 564; octubre, con 555; y marzo, con 536. En el lado opuesto se situaron abril, con 406; febrero, con 419; mayo, con 442; septiembre, con 470; y junio, con 474.