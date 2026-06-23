Vecinos de Bendoiro exigen el desbroce de una finca anexa al Camino de Santiago

Vecinos de la parroquia lalinense de Bendoiro reclaman la limpieza y desbroce de una finca situada en pleno Camino de Santiago, paralela a la N-525. Los afectados aseguran que la propiedad lleva al menos tres años sin mantenimiento, cuestión que sí hizo tiempo atrás la empresa Telefónica, que tiene instalada en la finca una caseta.

Hasta ahora, relatan los vecinos, la empresa cumplía con las solicitudes que se trasladaban mediante instancias en el Registro general del Concello de Lalín, pero desde hace aproximadamente tres años dejó de hacerlo, a pesar de que las demandas continuaron presentándose en la sede municipal. Consideran que si ya de por sí la proliferación de maleza fruto de la falta de siegas o desbroces pone en riesgo a los vecinos que residen en viviendas de esta zona en caso de un posible incendio, se está dando una pésima imagen de esta ruta jacobea que precisamente entra en esta zona después de discurrir por la carretera nacional 525. La propiedad cuenta con un cierre perimetral lindero con la pista por la que transitan los peregrinos en este núcleo de Bendoiro.

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Los afectados aseguran sentirse «cansados» de presentar reclamaciones en el ayuntamiento y lamentan que la empresa haga caso omiso a sus demandas para una propiedad que, se desconoce, si está en manos de la compañía de telecomunicaciones o dispone de ella en régimen de alquiler. En todo caso, en plena ola de calor, los vecinos entienden que urge una limpieza inmediata porque un posible incendio fortuito podría ocasionar un severo riesgo para los residentes en varias viviendas unifamiliares que hay en esta zona, además de condicionar la circulación de peregrinos. Desconocen las razones por las que la empresa, después de años desbrozando la finca cuando así le era requerido, dejó de hacerlo y mantiene una propiedad prácticamente abandonada y sin limpiar, en unas condiciones que van más allá de una cuestión estética.