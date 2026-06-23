La recría baja en Silleda y el vacuno mayor sube en precio medio

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca, en Silleda, registró este martes una asistencia total de 1.328 animales, frente a los 1.517 de la semana anterior. También descendió el número de ejemplares adjudicados, que pasó de 1.432 a 1.254, y el volumen global de transacciones, que se situó en 1.534.105 euros, por debajo de los 1.646.286 euros alcanzados en la sesión precedente.

La bajada de actividad fue general en la mayor parte de las secciones, aunque las cotizaciones medias mostraron un comportamiento desigual. En los terneros de recría, la categoría con más movimiento de la jornada, acudieron 707 animales, de los que se vendieron 679. El precio medio de adjudicación fue de 594,52 euros, ligeramente inferior a los 601,97 euros del martes anterior. El importe total de las operaciones en esta sección se situó en 403.682 euros.

Cotizaciones agropecuarias del 23 de junio / J.PEREZ

Cotizaciones agropecuarias a 23 de junio / J.PEREZ

El vacuno mayor también registró menos entrada, con 346 animales frente a los 399 de la semana previa, y 323 adjudicados. Sin embargo, la media subió hasta los 2.354,76 euros, frente a los 2.197,33 euros de la sesión anterior. El volumen de transacciones alcanzó en este apartado los 760.589 euros, algo por debajo de los 802.024 euros de la semana pasada debido a la menor presencia de reses.

En los terneros carniceros se contabilizaron 197 animales, con 181 vendidos. La media de adjudicación se situó en 1.592,45 euros, por encima de los 1.503,67 euros de la sesión anterior. El importe negociado fue de 288.234 euros. También mejoraron los pasteros, que fueron la única sección con más asistencia que la semana pasada: pasaron de 54 a 78 animales, con 71 adjudicados. Su precio medio alcanzó los 1.149,30 euros, frente a los 1.114,31 euros de la cita anterior, y el volumen de negocio fue de 81.600 euros.

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En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotización. Los lechones bajaron tres euros por unidad tanto en los lotes de una única explotación como en los de varias procedencias. Los huevos se mantuvieron sin cambios, al igual que las gallinas de desvieje y el conejo, que repite a 2,4 euros por kilo vivo en Madrid.