Patrimonio arquitectónico
El PP de Agolada alerta de filtraciones de agua en varios Pendellos
El PP de Agolada alerta en su perfil de la red social Facebook de la necesidad de labores de mantenimiento en varios de los inmuebles que componen el antiguo recinto ferial de Os Pendellos. El enclave fue este domingo uno de los escenarios del festival de fin de curso de la Escola de Música Municipal de Agolada. La lluvia sorprendió al alumnado y al público, que intentó guarecerse bajo estas construcciones. Pero hay al menos 4 con problemas en sus tejados: o faltan tejas, o están rotas, de modo que el agua acaba colándose por entre las vigas y daña la madera.
La portavoz local de los populares, Carmen Seijas, recuerda además que el gobierno local todavía no borró las pintadas que vandalizaron varios piedras hace ya casi un año, a finales del pasado agosto.
Tanto desde el PP como del BNG, así como por parte de los vecinos, se reitera al Concello no solo labores de puesta a punto sino también de limpieza. La Diputación, tras acometer los trabajos de restauración, cedió el medio centenar de construcciones al Concello por petición del gobierno local del PAyJ. Pero ahora, en los meses de verano, urge todavía más esa puesta a punto ya que Os Pendellos acogerán durante el primer fin de semana de julio una feria de artesanía organizada desde la Xunta y, a mediados de agosto, la que depende del gobierno local. En más de una ocasión el BNG ha presentado propuesta para dinamizar el que pasa por ser uno de los enclaves con más tirón turístico de este municipio.
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