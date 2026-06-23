La plantilla de Geseco en A Estrada ratifica el preacuerdo con mejoras salariales y desconvoca la huelga

La plantilla de Geseco, concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria del Concello de A Estrada, ratificó en asamblea el preacuerdo firmado entre el delegado de personal de la CIG y la empresa, que incluye mejoras laborales como una subida salarial del 11 % en dos años, nuevos complementos y permisos, y una mayor remuneración por trabajar en domingos y festivos.

La aprobación del pacto supone la desconvocatoria de las tres jornadas de huelga previstas para los días 25, 26 y 27 de junio, coincidiendo con la celebración de las Festas de San Paio. Los paros convocados para los días 16, 17 y 18 ya habían sido suspendidos mientras se desarrollaban las negociaciones con la mediación del AGA, aunque sí se celebraron concentraciones ante el consistorio para denunciar la precariedad laboral de la plantilla.

Entre las mejoras acordadas figuran una subida salarial del 11 % durante la vigencia del pacto (2026-2027), la incorporación del plus de penosidad y de permisos para acompañamiento médico de familiares, la mejora de una paga extraordinaria, un día de libre disposición y una remuneración de 78 euros por trabajar en domingos y festivos, que ascenderá a 85 euros a partir de 2028 y se compensará además con un día libre. También se reconocerá un día adicional cuando las vacaciones coincidan con un festivo.

Desde la CIG-Servizos de Pontevedra valoran positivamente el acuerdo, que atribuyen a la unidad de la plantilla y al trabajo desarrollado por el delegado sindical.

Valoración del Concello

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, mostró su satisfacción por el resultado de las negociaciones y agradeció públicamente «la buena comunicación y el esfuerzo realizado tanto por la representación sindical como por la empresa para llegar a un punto de encuentro que garantiza la continuidad de un servicio esencial».

Durán recordó que el Concello no formaba parte de la negociación laboral, aunque actuó como intermediario al tratarse de un servicio básico para la ciudadanía. En las últimas semanas mantuvo reuniones con ambas partes para facilitar el diálogo y favorecer el entendimiento.

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El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, hasta finales de 2027, lo que permitirá dar estabilidad al servicio mientras el Concello avanza en la futura licitación. Además, se mantendrán reuniones periódicas con la empresa para anticipar necesidades, mejoras o incidencias, una vía de interlocución que, según el consistorio, «redunda directamente en la mejora de la calidad del servicio que recibe el vecindario».