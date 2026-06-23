Obertura de fe en el santuario de O Corpiño

Numerosos fieles acudieron este martes al santuario de O Corpiño en la víspera del día grande que, por la festividad de San Juan, todo apunta a que llenará el entorno de este espacio de culto en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón. Sombreros y botellas de agua fueron aliados en esta jornada para muchos de los que participaron en los oficios religiosos presididos por José Criado, con misas ya desde las nueve de la mañana.

La mayor parte de los devotos que protagonizaron esta obertura llegaron un poco antes del mediodía para no perderse así la misa solemne, que además estuvo cantada por el Coro Nuestra Señora del Corpiño. La procesión es uno de los momentos más esperados por los incondicionales de una celebración que cada año por estas fechas convierte a Lalín en uno de los epicentros de la fe cristiana en Galicia. La salida de la imagen de la Virgen, por las escaleras de la parte trasera del templo en sentido al campo de la fiesta, pero acceso principal al mismo tiempo, fue recibida con la actuación del grupo de baile y música tradicional A Carballeira de Cercio. Los presentes se acomodaron tanto en la explanada como en el atrio del santuario para presenciar una actuación que precedió a la salida de la Virgen para procesionar con sus feligreses. Por la tarde hubo misas y la verbena nocturna estaba previsto que fuese amenizada por Charleston Big Band y el grupo Eureka.

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En el día grande habrá misas desde las 8 de la mañana, a las 11.00 será la de enfermos y la solemne, al mediodía. Una hora después será el momento en el que miles de pétalos se lanzan desde el campanario sobre la imagen para, acto seguido, arrancar la procesión en la que, como dicta la tradición, muchos fieles pasan por debajo de la Virgen. La música, esencial en todas las celebraciones en Galicia, tendrá como protagonistas a la Banda de Música de Vilatuxe y al grupo Xirandola. La romería finalizará el domingo con misas de mañana y tarde.