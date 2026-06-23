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Muere a los 104 años la lalinense Amparo Barros

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Lalín despidió ayer a una de sus vecinas más longevas. María Amparo Barros Villanueva, vecina de Méixome, falleció a los 104 años. Sus restos se velaron en el tanatorio Taboada, de donde saldrán hoy martes para la celebración del funeral en la iglesia de Méixome y el posterior entierro en el cementerio parroquial.

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