Muere a los 104 años la lalinense Amparo Barros

Lalín despidió ayer a una de sus vecinas más longevas. María Amparo Barros Villanueva, vecina de Méixome, falleció a los 104 años. Sus restos se velaron en el tanatorio Taboada, de donde saldrán hoy martes para la celebración del funeral en la iglesia de Méixome y el posterior entierro en el cementerio parroquial.