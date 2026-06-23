Mejoran una pista de un kilómetro en Gresande

El concejal de Obras de Lalín, José Cuñarro Torres, visitó los trabajos de ancheamento de la pista agraria que comunica el núcleo de Gresande con la carretera provincial EP-6001, en el tramo comprendido entre los tanatorios y la propia aldea.

La actuación responde a la necesidad de adaptar esta vía a las actuales necesidades del sector agrario, ya que la pista existente presentaba una anchura insuficiente para permitir el paso de la maquinaria agrícola moderna. Gracias a la colaboración de los vecinos de la zona, que realizaron la cesión de los terrenos necesarios, fue posible ejecutar un importante incremento de la plataforma vial a lo largo de más de un kilómetro de longitud acometido con medios de la Mancomunidade Terras de Deza.