Mayores de Lalín ‘pintan’ el auditorio

Una treintena de lalinenses participaron en las aulas de arte impartidas por el Concello dentro de las actividades conveniadas con la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal) y su creatividad quedó plasmada desde ayer en el vestíbulo del auditorio municipal.

En las paredes del acceso principal al edificio público lucen óleos y acuarelas realizadas por el alumnado durante el presente curso, que llegó a su fin con este acto. La exposición abierta desde este lunes podrá ser visitada por el público que se acerque al auditorio hasta el próximo 10 de julio, en horario de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. El acto contó con la presencia del alcalde de Lalín, José Crespo; de la concejala delegada de Envellecemento Activo, Carmen Canda, así como por la teniente de alcalde Paz Pérez, además de representantes de Ategal. Por parte del gobierno autonómico estuvo el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo. Antes de la apertura de la exposición los asistentes pudieron disfrutar de un recital de piano.

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Este programa formativo incluyó además de las clases de pintura las modalidades de historia del arte, así como varias salidas culturales para las personas mayores de 55 años a las que están encaminadas estas aulas de Ategal que desde hace varios años se llevan a cabo en el municipio lalinense. Además, hubo sesiones formativas de informática, manejo de dispositivos portátiles, estimulación cognitiva e inglés, tanto en conocimientos más elementales como avanzados. En algún caso se organizaron varios grupos. El pasado 22 de mayo hubo una visita al Pazo de Mariñán.