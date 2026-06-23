«Estaba llegando a meta y me desperté en el centro de salud»

Suso Flores no es un corredor ocasional. Lleva muchos años dentro del club Atletismo A Estrada, participando en docenas de carreras de diferentes distancias. En esta ocasión, afrontaba una cita ineludible, la carrera de casa, una Nocturna Estradense para la que se había preparado a conciencia. «Sabía que iba a hacer calor así que las semanas anteriores estuve entrenando al mediodía, a veces con 30 grados, para habituarme un poco. Mi objetivo era terminar en una media de entre 4 o 4,15 el kilómetro», recuerda. Suso Flores estuvo a solo unos metros de cumplir ese objetivo, pero se desplomó en el suelo inconsciente cuando solo le quedaban unos 20 metros para cruzar la línea de meta.

Cuando el atleta cayó al suelo, todos tardaron en reaccionar, una muestra de lo poco habituado que se está en Galicia a los golpes de calor de este tipo, y menos al tratarse de una carrera nocturna que arrancó a las 23.30 horas. Ni siquiera la compañera que corría a su lado se dio cuenta de lo que había pasado. Pensó que Suso que había parado a saludar a alguien entre el público. Otros pasaron por su lado, solo enfocados en la cercana meta, hasta que alguien dio la voz de alarma.

«Cuando entre en la Calvo Sotelo empecé a notar una sensación rara pero la meta ya estaba cerca. Estaba llegando cuando noté que me empezaba a torcer un poco hacia la izquierda. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en el centro de salud de A Estrada», explica Suso Flores. Entre uno y otro momentos reinó el nerviosismo. La rápida actuación de los servicios de Emergencias de la carrera ayudó a trasladarlo en poco tiempo al centro de salud, en donde por momentos se temió lo peor. «Al principio pensaron que era un ictus. Había perdido la memoria, tenía los ojos idos y decía incoherencias. Me preguntaban cosas que no recordaba. Tardé cinco minutos en recordar dónde trabajaba», explica.

Sin embargo, lo que más preocupaba en esos primeros momentos era la reacción que estaba teniendo su cuerpo. El atleta estaba en 150 pulsaciones por minuto cuando ya llevaba tiempo en reposo y su temperatura corporal llegó a los 39.8 grados. «Escuché al médico decir que había que llamar a la ambulancia para llevarme al hospital. En ese momento estaba mal. Estaba perdiendo el conocimiento y, a pesar de tener el oxígeno puesto, no daba respirado. Estaba luchando por meter el aire en los pulmones. Notaba como si me estuviese yendo. Le dije a mi compañera Susana, que estaba allí conmigo que algo iba mal. Incluso me llegué a despedir de ella. Pensé que me iba», recuerda.

Sin embargo, no fue así. Suso Flores fue recuperándose poco a poco antes de que llegase la ambulancia. Sus pulsaciones fueron bajando hasta 80 y la temperatura a 38 grados. A pesar de esa mejoría, desde el centro de salud fue trasladado al hospital de Santiago, donde se le realizaron varias pruebas y donde pasó la noche en observación. Por la mañana, recibió el alta para volver a casa y por la tarde ya estaba trabajando. «La cosa pintaba mal pero al final quedó en un susto. El médico me dijo tenía un corazón fuerte. Eso me ayudó a superar ese mal momento», afirmó el estradense.

El diagnóstico final fue una deshidratación provocada por golpe de calor. Suso Flores considera que la carrera, su ritmo y el calor quue había esa noche no son causas suficientes para esa deshidratación. Para explicarlo mira al día anterior de la prueba, cuando participó en una competición de Hyrox en su gimnasio. «Fue dura y también con mucho calor. Acabé chorreando. Creo que mi problema es que no me hidraté lo suficiente para disputar la Nocturna al día siguiente. Creo que cuando empecé ya no estaba bien», argumentó.

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El corredor del Atletismo A Estrada ya ha recuperado el ánimo y no quiere que esta experiencia le impida seguir practicando deporte y corriendo. Su intención es regresar a los entrenamientos la próxima semana, después de unos días de descanso para que su cuerpo recupere sensaciones.