Eva Yebra-Pimentel Vilar galardonada con el Premio Unión Profesional de Galicia a la Excelencia 2026

La catedrática de Optometría de la Universidade de Santiago de Compostela Eva Yebra-Pimentel Vilar, colegiada del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, recibió el Premio Unión Profesional de Galicia a la Excelencia y Compromiso Profesional 2026. La entrega se celebró el pasado sábado en Santiago, en el marco del II Simposium de Innovación Tecnolóxica e Profesional.

La distinción reconoce su contribución al avance de la óptica y la optometría en España, así como su labor en la formación de ópticos optometristas y en la mejora asistencial de la salud visual. Tal como indican desde el colegio oficial, el premio valora una trayectoria marcada por la dedicación, la innovación constante y el trabajo al servicio de la comunidad universitaria, profesional y científica.

Yebra-Pimentel Vilar, nacida en Agolada en 1958, es catedrática de Optometría y Contactología en la USC. Fue directora de la Escola de Óptica e Optometría de la universidad entre 2001 y 2010, etapa en la que asumió un papel destacado en la modernización de la formación en esta área y en la consolidación de estos estudios en el ámbito universitario gallego.

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, que preside Esther Amaro, señala que «es una de las figuras clave en el desarrollo y consolidación de los estudios universitarios de Óptica y Optometría en Galicia y en el conjunto del Estado español».

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Además de su labor docente, dirige tesis en el Programa de Doctoramiento en Medicina Molecular y el Servicio de Optometría de la USC, desde donde contribuye a la transferencia de conocimiento y a la mejora de la práctica asistencial. También lidera el grupo GI 2092 Optometría de la USC, asociado clínico del IDIS. Su producción investigadora incluye más de 100 publicaciones científicas, un índice h de 23 y cinco sexenios de investigación acreditados por la CNEAI en el ámbito de las Ciencias Biomédicas.