Dios: «Es bonito ganar el casa. Echaba de menos sentir a la gente animándome»

El otro nombre propio de la Nocturna Estradense es el de Cristóbal Dios. El extriatleta corría en casa y quería pelear por una victoria que acabó llevándose por poco. En su camino se cruzó un viejo conocido, el también exciclista Martín Lestido, quien llevó el ritmo de la carrera hasta el tramo final, cuando Dios lo adelantó para llegar primero a meta.

«Nunca había ganado esta carrera. Sé que no es más que una carrera popular pero me hacía mucha ilusión ganar en casa y delante de mi gente. «Es bonito ganar aquí. Echaba de menos sentir a la gente animándome. Era algo que añoro de mi época en el triatlón», afirmó el ganador.

Dios, sin embargo, no las tenía todas consigo ante un duro rival. «Decidí salir muy rápido de inicio. Mi intención era dejar atrás a Miguel Otero. Lo conozco bien y sé que es muy rápido. Me habría ganador al sprint. El único que aguantó su ritmo de 2,58 fue Lestido, que se puso además a tirar. «No era capaz de darle un relevo., Me estaba llevando al punto de nata. Pasamos la primera vuelta en 3,15. Es una locura», valoró.

El estradense logró aguantar el ritmo de su rival hasta el final para ganar al sprint, aunque sospecha que Lestido no puso mucho de su parte a la hora de impedir ese triunfo en su casa.

Noticias relacionadas

Cristóbal Dios continúa ahora enfocado en su objetivo de este año, la Maratón de Málaga. Su meta es conseguir finalizarla en un tiempo de 2 horas y 30 minutos.