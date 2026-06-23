Deza y Tabeirós cuentan con 15.858 viviendas vacías, el 37 por ciento de su parque inmobiliario

El parque residencial de Deza y Tabeirós-Montes suma 42.918 viviendas, de las que 15.858 están vacías. El dato sitúa el peso medio de los inmuebles sin uso habitual en el 36,9 %, una proporción elevada que confirma una de las principales claves del territorio: la existencia de una amplia bolsa de vivienda construida que no actúa como residencia principal. Frente a esa realidad, los hogares principales alcanzan los 25.592, mientras que las viviendas en alquiler son 1.624, apenas el 3,8 % del total y el 6,3 % si se comparan con las principales.

La lectura de los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia deja dos conclusiones claras. La primera es que Lalín y A Estrada concentran 25.483 viviendas, casi seis de cada diez del total comarcal, además de 15.760 principales y 993 alquileres. La segunda es que la vivienda vacía tiene mayor incidencia relativa en los concellos de menor tamaño, especialmente en Forcarei, Agolada, Dozón y Rodeiro, donde supera la mitad del parque residencial.

Lalín es el municipio con más viviendas en cifras absolutas. Cuenta con 13.007 inmuebles, de los que 7.972 son principales y 4.716 están vacíos. Su porcentaje de vivienda desocupada, el 36,3 %, se sitúa ligeramente por debajo de la media de los ocho concellos, aunque su peso absoluto es determinante: concentra casi tres de cada diez viviendas vacías del conjunto. También lidera el mercado del alquiler, con 594 viviendas, el 36,6 % de todas las contabilizadas en esta modalidad. En relación con sus viviendas principales, el alquiler representa el 7,5 %, el porcentaje más alto del área. A Estrada presenta un perfil similar en volumen, aunque con menor incidencia de la vivienda vacía. Suma 12.476 viviendas, de las que 7.788 son principales y 3.965 están desocupadas. El porcentaje de inmuebles vacíos se queda en el 31,8 %, cinco puntos por debajo de la media. Es el segundo gran polo residencial, con el 29,1 % del total de viviendas y una cuarta parte de todas las vacías. En alquiler figuran 399 inmuebles, el segundo dato más alto, aunque su peso sobre las viviendas principales se limita al 5,1 %.

Silleda ofrece la fotografía más equilibrada. Con 5.920 viviendas, 3.503 principales y 1.342 vacías, es el municipio con menor porcentaje de vivienda desocupada: el 22,7 %. Esa tasa lo sitúa claramente por debajo de la media y lo diferencia del resto del territorio. Además, cuenta con 218 viviendas en alquiler, el tercer mayor volumen absoluto. Esta modalidad representa el 6,2 % de las principales, una proporción próxima al promedio general.

Vila de Cruces ocupa una posición intermedia, aunque por encima de la media. Registra 3.689 viviendas, con 2.328 principales y 1.603 vacías. La tasa de inmuebles desocupados asciende al 43,5 %, seis puntos y medio por encima del promedio conjunto. En cifras absolutas es el cuarto municipio con más vivienda vacía, por detrás de Lalín, A Estrada y Forcarei. Su mercado de alquiler suma 162 bienes, equivalentes al 7 % de las principales, una de las proporciones más elevadas del cuadro. Forcarei encabeza el listado por peso relativo de la vivienda vacía. De sus 3.125 inmuebles, 1.794 están desocupados, lo que supone el 57,4 %. Es el único municipio donde la proporción se aproxima a seis de cada diez viviendas y constituye el caso más extremo de la relación. Las viviendas principales son 1.535, menos de la mitad del parque residencial. Pese a ese desequilibrio, contabiliza 104 alquileres, más que Agolada, Rodeiro y Dozón, y equivalentes al 6,8 % de las principales.

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Agolada también presenta una estructura marcada por la vivienda vacía. Cuenta con 2.117 viviendas, de las que 1.117 están vacías y 1.120 son principales. La tasa de desocupación alcanza el 52,8 %, la segunda más alta del conjunto. En alquiler constan 68 viviendas, el 3,2 % del total y el 6,1 % de las principales. Dozón, el municipio con menor parque residencial, suma 687 viviendas, con 426 principales y 359 vacías. Su tasa de vivienda vacía se eleva al 52,3 %, muy próxima a la de Agolada, mientras que el alquiler se limita a 25 viviendas. Rodeiro completa el grupo de municipios donde la vivienda vacía rebasa la mitad del parque. Registra 1.897 viviendas, con 962 vacías y 920 principales. La tasa de desocupación es del 50,7 %, lo que evidencia una situación muy ajustada entre los inmuebles con uso residencial habitual y los que permanecen sin ocupación principal. En alquiler figuran 54 viviendas, el 5,9 % de las principales.