Deza y Tabeirós conceden más de 400 permisos de hogueras para el San Juan

La noche de San Juan volverá a iluminar este lunes las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes con cientos de cacharelas repartidas por sus municipios, aunque con un claro protagonista: A Estrada. El municipio estradense ha tramitado 220 autorizaciones para hogueras, una cifra que supera incluso la suma de los permisos registrados en el resto de concellos de ambas comarcas.

El Concello da Estrada cerró este lunes el plazo de solicitud con 221 peticiones registradas para una celebración que este año se ve favorecida por la festividad autonómica del 24 de junio. Finalmente, serán 220 las cacharelas autorizadas para una noche que volverá a reunir a familias, vecinos y colectivos en torno al fuego. Se trata de permisos de carácter extraordinario, ya que las competencias en esta materia corresponden a la Xunta de Galicia y actualmente permanecen suspendidas las autorizaciones ordinarias de quema.

La diferencia con el resto de municipios resulta notable. Lalín y Silleda han registrado 50 solicitudes cada uno, mientras que Vila de Cruces suma 14 permisos. Por detrás se sitúan Forcarei, con 16 autorizaciones, Rodeiro, con cuatro, y Dozón, con tres. En conjunto, estos municipios quedan muy lejos de las cifras alcanzadas por A Estrada, que volverá a concentrar buena parte de las celebraciones de la comarca.

Desde el gobierno local estradense se insistió este lunes en la necesidad de extremar las precauciones ante las altas temperaturas de los últimos días. Las autorizaciones recuerdan que los solicitantes son responsables de cualquier daño que pueda ocasionar la hoguera y establecen una serie de medidas de seguridad, entre ellas la prohibición de quemar plásticos, cauchos u otros materiales contaminantes, así como la obligación de mantener una distancia mínima de 50 metros respecto a viviendas, vehículos, tendidos eléctricos o depósitos de combustible.

Entre las más de 200 hogueras previstas en A Estrada hay que destacar, y especialmente este año, el San Juan del Areal del Berres, una fiesta mágica en un lugar especial y que congrega a personas llegadas de diferentes puntos que ya ha aunciado que vivirá su última edición. En el casco urbano el Concello no organizará hoguera, así que las opciones son las que se organizan en la calle Fernando Conde o en la zona de A Cañoteira, además de la clásica cita en la cercana zona de Figueiroa.

En Lalín, donde se han tramitado medio centenar de permisos, la celebración tendrá uno de sus principales focos en A Cacharela, una de las citas más emblemáticas de la noche de San Juan en el municipio. Habrá cena por cuenta de los asistentes, hoguera y mñusica con Pachi Show. El evento cuenta con un importante trasfondo benéfico, ya que toda la recaudación obtenida se donará íntegramente a las ONG locales. El Concello destacó la buena respuesta vecinal a la hora de formalizar las autorizaciones y recordó la necesidad de cumplir las medidas de prevención de incendios y disponer de medios de extinción adecuados.

También Silleda volverá a vivir una intensa noche festiva. Entre las iniciativas más destacadas figura la Noite Máxica das Baratas, organizada por los vecinos de las Casas Baratas, así como la tradicional celebración de Vista Alegre, en A Bandeira, que volverá a congregar a numerosos participantes alrededor del fuego.

Más discretas son las cifras registradas en Vila de Cruces, con 14 permisos, así como en Rodeiro y Dozón, con cuatro y tres autorizaciones respectivamente, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en el rural dezano. En el caso de Dozón, destaca la fiesta que se celebra en O Sisto, donde se concentra cada año un gran número de vecinos.

En Forcarei se han autorizado 16 hogueras repartidas por distintos núcleos del municipio, una cifra que permitirá que prácticamente todas las parroquias cuenten con alguna celebración vinculada a la noche de San Juan. Las cacharelas se distribuirán entre Forcarei, A Madalena, A Freixeira, Cobas, Vilaverde, Berrozo, Lugar Igrexa, Graña de Umia, Taboadelo, Baladelo, Cernadelo, Valadares, Quintillán, Guisande, Liñares y Quintelas. Desde el Concello destacan que la amplia distribución territorial de las autorizaciones anticipa una de las noches más participativas de los últimos años en el municipio.

Al margen del número de licencias concedidas, la noche de San Juan tendrá también uno de sus grandes referentes festivos en el Concello de Cerdedo Cotobade. El municipio ultima los preparativos para la Festa do San Xoán de Cerdedo, que ya ha vendido 670 tickets para su gran cena popular. La celebración, que se desarrollará en el pabellón de deportes de Cerdedo.

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En los días previos y especialmente hoy muchos vecinos salieron al monte para recoger las siete hierbas tradicionales del San Juan. Desde Syc Iniciativas Culturais organizaron una salida para recogerlas en Silleda.