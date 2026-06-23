Cuentos donde los perros y gatos se llevan bien

Durante todo el mes de julio y la primera quincena de agosto, la pedagoga Ana Pernas impartirá sesiones de lectura y expresión oral para niños y adolescentes de 3 a 14 años. Estará acompañada por Nazan, un border collie de 9 años, y su adiestradora, Mónica Giadás. Las sesiones serán todos los lunes y miércoles, y las personas que deseen anotarse pueden hacerlo en el número de teléfono 628 13 24 87. Este lunes, una decena de niños pudo acudir a varias sesiones gratuitas que, seguro, les animan a repetir. Con el libro 'Todo lo que necesitas saber sobre los perros, contado por un gato', de Fred Blunt, los asistentes leían pero también contaban qué veían en las viñetas. «A min interésame traballar a lectura, pero tamén a expresión oral», explica Ana Pernas, por lo que el libro iba cambiando de manos mientras los jóvenes y las dos adultas compartían opiniones sobre qué expresión pueden tener los perros y los humanos gruñones, sobre si Nazan era o no un perro presumido, un perro policía, un perro hippie...

Bernabé/ Javier Lalín

Nazan es, sobre todo, muy educado. Despertó más de una sonrisa y ganas de abrazarlo cuando buscaba la pelota escondida previamente en un rincón del despacho y la entregaba en la mano de uno u otro joven. Los chicos respetaron las normas establecidas por Nazan al inicio de cada sesión, como no gritar, no sentarse encima de él o resolver cualquier duda con sus dos compañeras humanas. El remate de la sesión también dejó ganas de más, como en la escansión de una terapia de psicoanálisis, donde el terapeuta pone final a la sesión de forma abrupta justo en el momento en el que el paciente llega a un descubrimiento o devela una verdad profunda. ¿Qué pretende esta terapia? Pues que el paciente quede rumiando en lo que acaba de revelar hasta la próxima sesión y así pueda conocerse más a sí mismo.

Este sistema, llevado a la terapia de comprensión lectora con Nazan, se tradujo ayer en cortar la historia justo en el momento en el que el gato protagonista del cuento (es el que describió los distintos tipos de perros) choca con una pata. Durante estos días que quedan hasta el 1 de julio, los niños de la sesión de ayer tendrán que recortar en su casa una careta de gatos, para mejorar la motricidad fina, y contar qué final les parece que tiene el cuento. También, seguro, van a pensar en los sentimientos que les despertó Nazan.