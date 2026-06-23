Concurso
Carla Merino recibe su premio de relatos de la RAG
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redacción
Lalín
La alumna de 5º de primaria del CEIP Xesús Golmar de Lalín Carla Merino Suárez recibió su premio como segunda clasificada en un certamen de relatos organizado por la Real Academia Galega.
Carla agradeció a su profesora Saila por animarla a participar y enseñarle que «as palabras teñen poder». «Prometo seguir escribindo e soñando en galego, esta lingua é miña tamén», manifestó.
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