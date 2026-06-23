Un Camino de Santiago más seguro: la credencial del peregrino incorpora la aplicación AlertCops

Peregrinar a Santiago es, en general, una experiencia segura, pero las autoridades civiles y eclesiásticas quieren reforzar esa sensación entre los cientos de miles de personas que cada año recorren las rutas jacobeas. Para ello, la delegación del Gobierno en Galicia, la Archidiócesis de Santiago, la Fundación Catedral, la Policía Nacional y la Guardia Civil se dieron cita ayer para lanzar una iniciativa en esta línea: la incorporación de un código QR a la credencial del peregrino con el que se puede acceder a la aplicación AlertCops, una herramienta que permite contactar directamente con las fuerzas policiales.

La app, que acumula casi tres millones de descargas, habilita la posibilidad de comunicar incidencias, enviar la localización en tiempo real y recibir asistencia en más de cien idiomas gracias a su sistema de traducción automática. Además, AlertCops incorpora la funcionalidad específica Guardián del Camino de Santiago, que permite compartir periódicamente la posición con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar una respuesta más rápida en caso de emergencia. Actualmente, este servicio cuenta ya con cerca de 1.700 terminales móviles suscritos dentro del Camino de Santiago.

Una manera más directa, rápida y accesible de acceder a los servicios de emergencia

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, explicó que la intención es acercar los servicios de emergencia a las personas peregrinas de una manera más directa, rápida y accesible, reforzando así la protección a lo largo de las distintas rutas jacobeas. En este sentido, recordó la reciente presentación de la campaña No Caminas Sola e incidió en que el objetivo es aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología para mejorar la prevención, la atención y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Durante el acto, celebrado en la Oficina de Acogida al Peregrino, el delegado destacó que se trata de una herramienta consolidada que facilita el contacto directo con los servicios policiales y de emergencia y recordó que «a mellor ferramenta de emerxencia é aquela que xa temos connosco antes de necesitar axuda». Blanco añadió que «incorporamos tecnoloxía de última xeración a un dos símbolos máis coñecidos do Camiño, a credencial, unha forma de amosar que tradición e innovación poden avanzar da man e ofrecer unha mellor experiencia aos peregrinos e ás peregrinas». «Quen percorre o Camiño ten que facelo con confianza e tranquilidade», insistió.

Las incidencias son «menores»

Aunque no se ofrecieron datos concretos de la cantidad de intervenciones policiales que se registran en las rutas a Santiago, Blanco afirmó que el Camino es un entorno «absolutamente seguro» y que las incidencias que se producen son «menores». La mayoría de ellas tienen que ver con accidentes, personas que se pierden o robos, según precisó el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Fernando Pedreira.

Por su parte, el comisario principal de la Policía Nacional de A Coruña, Carlos Gómez, subrayó la importancia de mantener activa la aplicación a la llegada a Santiago para «extender la protección». Gómez recordó que los peregrinos habitualmente visitan zonas donde se concentran multitudes, en las que pueden producirse hurtos o delitos contra el patrimonio. Así, puntualizó que AlertCops permite el envío de fotos y vídeos, así como la geolocalización, lo que facilita la identificación de los presuntos delincuentes y permite conocer donde se producen los hechos aunque el usuario no conozca el nombre de la calle o la plaza en la que se encuentra.

Una herramienta que «acompaña, pero non é invasiva»

«Cando lle explicamos a iniciativa á Catedral, non me deixaron acabar a frase e xa me estaban dicindo que si», destacó en su intervención el teniente coronel de la Guardia Civil, Julio González, que incidió en que la aplicación permite solicitar ayuda con solo pulsar un botón. El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, apuntó que dijeron «inmediatamente que si» a incorporar el código QR en la credencial porque «é lóxico colaborar nunha iniciativa coma esta».

Noticias relacionadas

Lorenzo remarcó que, aunque los peregrinos realicen la ruta solos, la aplicación les permitirá «sentirse acompañados» y mantenerse en un «ámbito de protección» y comunicarse «dunha maneira sinxela» en caso de necesidad. «Eu teño case unha especie de teima, que digo sempre que no Camiño hai que procurar romper un pouco coa dinámica das pantallas, pero para aquelas cousas que non son de interese, pero hai moitas outras que si o son», añadió, poniendo como ejemplo el uso de esta aplicación. En esta línea, concluyó que AlertCops «acompaña, pero non é invasiva» y «facilita ao peregrino a súa experiencia».