Historia
El anuario Descubrindo Deza recibe trabajos hasta el 31 de agosto
redacción
El Concello de Lalín abrió el plazo de recepción de trabajos para una nueva edición del anuario Descubrindo Deza, publicación impulsada por el Seminario de Estudos de Deza con el objetivo de fomentar la investigación y divulgar el conocimiento sobre la comarca. La convocatoria está dirigida a investigadores, estudiosos y personas interesadas en aportar artículos inéditos vinculados a cualquier aspecto de la realidad histórica, cultural, social, patrimonial o económica de Deza. Los textos podrán presentarse en cualquier idioma, siempre que mantengan relación temática con la comarca.
La concejala de Cultura, Begoña Blanco, anima a participar en esta iniciativa y subraya que Descubrindo Deza es una herramienta clave para preservar y enriquecer el conocimiento del territorio, así como para poner en valor su patrimonio material e inmaterial. También destaca el apoyo municipal a proyectos que fomenten la investigación rigurosa y la divulgación cultural. Los artículos deberán ajustarse a las normas de edición fijadas por la organización. El Consello de Redacción velará por la calidad científica de los trabajos y podrá plantear sugerencias a sus autores. El plazo para presentar originales finalizará el 31 de agosto. Las bases pueden consultarse a través del Concello y los trabajos deberán remitirse a descubrindodeza@gmail.com. Cada artículo publicado dará derecho a dos ejemplares del libro n
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