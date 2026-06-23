Más de 150 niños disfrutarán del campamento de verano en Silleda

El Concello de Silleda ha puesto en marcha esta semana una nueva edición del campamento de verano, un servicio municipal destinado a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares y que este año beneficiará en total a más de 150 niños y niñas. En cada turno, el número de plazas se limita a 100.

La actividad se desarrolla en las localidades de Silleda y A Bandeira, para dar cobertura a las familias usuarias en las dos principales villas del municipio. El campamento se mantendrá activo durante todo el verano, hasta la víspera del inicio del nuevo curso escolar, coincidiendo con el período no lectivo.

Visita al campamento de A Bandeira. / Cedida

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación e Igualdad, Ángela Troitiño Gil, visitaron este lunes las dependencias de los dos campamentos. Durante la visita entregaron gorras y mochilas a los participantes, en una jornada de bienvenida con la que el Concello acompañó el inicio de esta nueva edición.

El servicio cuenta con horario de mañana y de tarde, de lunes a viernes. El turno matinal funciona de 9:00 a 14:00 horas, mientras que el de tarde se presta de 16:00 a 20:00 horas. Esta cobertura permite adaptar mejor el programa a las necesidades laborales y familiares durante los meses de verano.

Además de las actividades propias del campamento, Concilia Silleda mantiene la coordinación con otras propuestas municipales y deportivas. Como durante el curso escolar, las personas monitoras acompañan y trasladan a los niños y niñas a las actividades deportivas y culturales en las que participan mientras continúen activas, así como a campus deportivos o cursos de natación en las piscinas. En el turno de tarde, los grupos acuden a las piscinas acompañados por el personal monitor.

La alcaldesa destacó que «Concilia Silleda é un servizo fundamental para moitas familias do noso municipio, especialmente durante os períodos de vacacións escolares, nos que resulta máis complicado compatibilizar a vida laboral e familiar». Pena subrayó que el Concello «segue apostando por recursos públicos que dean resposta ás necesidades reais da veciñanza, tamén no verán, garantindo un espazo de atención, convivencia e aprendizaxe para os nenos e nenas».

Por su parte, la concejala de Educación e Igualdad puso en valor «o traballo das persoas monitoras e a planificación dun programa pensado para que as crianzas desfruten dun verán activo, creativo e seguro». Troitiño señaló que el campamento «non só permite conciliar, senón que ofrece actividades adaptadas, acompañamento e unha atención próxima, tendo en conta tamén as rutinas e participación da rapazada noutras propostas municipais».

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La edila recordó que la conciliación «é unha das pezas clave para avanzar en igualdade, porque permite ás familias, e especialmente ás mulleres, contar con máis apoio nos tempos nos que non hai actividade lectiva». Incidió en que programas como Concilia Silleda «teñen unha dimensión social moi importante e contribúen a facer máis doado o día a día das familias».