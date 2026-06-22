La Xunta aprueba la declaración de utilidad pública de las tres parcelarias pendientes en Agolada

El Consello da Xunta aprobó este lunes la declaración de utilidad pública de tres reordenaciones parcelarias de Agolada: Agra-O Sexo-Val de Sangorza; Basadre-Eidián-Ramil y A Baíña-Berredo-Órrea. Dos de estos procesos habían tramitado su estudio de impacto ambiental hace más de 20 años, en 2004, y se paralizaron en 2010 por la falta de presupuesto. Hace más de dos décadas, la intención de la Xunta era reordenar las parcelas de, por un lado, Agra-O Sexo-Val de Sangorza y, por otro, las de Berredo-Eidián-Basadre y Ramil. En 2024, hace un par de años y tras la presión sobre todo del colectivo Queremos Parcelarias, se incorporaron a la reestructuración los terrenos de A Baíña y Órrea. Aunque pudo mantenerse esa documentación de 2004, la web de Medio Rural incluye estos tres procesos en la categoría de 'nuevas reestructuraciones parcelarias'. Aquí podemos consultar el informe de evaluación y el estudio previo de inicio.

La Xunta indica que con esta declaración, además, las tres áreas pasan a ser zonas de actuación agraria prioritaria. Las tres parcelarias abarcan, en conjunto, casi 4.500 hectáreas repartidas en algo más de 25.000 parcelas. En estas diez parroquias están activas 117 explotaciones agroganaderas, la mayoría vinculadas a vacuno de leche y carne, porcino y, ya de forma residual, ganado equino, ovino y caprino. Estas casi 120 granjas se reparten entre las 36 de terrenos de Agra-O Sexo-Val de Sangorza, otras 36 en Basadre-Eidián-Ramil, y 45 en A Baíña, Berredo-Órrea.

En el municipio agoladense la Xunta llevó a cabo ya 13 procesos de concentración parcelaria: Brántega; Carmoega; Cornella; Esperante; Ferreiroa; Galegos-Eidián; Monte da Lagoa; Monte de Carral; Monte de Merlín; Monte de Quinteiro-Couso-Meixide; Monte de Serra e Fontenla; Santa Comba-Belpellós y Trabancas. Por el momento, Brocos y Sexto no reordenarán sus fincas. En su momento, las dos parroquias rechazaron esta reestructuración y años más tarde comenzaron los trámites, pero después de las tres parcelarias para las que ahora existe un compromiso firme. Desde el PP local su portavoz, Carmen Seijas, muestra su alegría por este paso adelante en la reordenación de estas diez parroquias e insiste en el trabajo que hubo que hacer para poder sacarlas adelante. El BNG tanto a nivel local como desde el Parlamento también insiste desde hace meses en la necesidad de agilizar estos procesos para poder no solo garantizar la labor de esas 117 granjas, sino de atraer otros proyectos vinculados al sector primario.

39 procesos desde 2020

La Xunta indica que desde 2020 remató a nivel gallego 39 concentraciones parcelarias, que abarcan una superficie global de más de 27.000 hectáreas y que beneficiaron a más de 20.400 propietarios. Además de las reestructuraciones parcelarias, hay otros instrumentos de recuperación de la tierra agraria, como los polígonos agroforestales. Este año se entregarán los de Oímbra y Cualedro.