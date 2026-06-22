Encuentro vecinal
A Trigueiriza y Carragoso celebran su primera comida con unas 200 personas
El local social de A Trigueiriza y Carragoso reunió este domingo a unas 200 personas en su primera comida vecinal, con visita del alcalde de Lalín, José Crespo. El almuerzo se sirvió en una carpa instalada en el exterior del recinto, mientras que el interior quedó reservado para seguir el fútbol y ubicar la barra, que funcionó durante toda la tarde. La jornada incluyó sesión vermú, sorteos, colchonetas gratuitas para la infancia y música con la charanga Leña Verde y la disco móvil Karamelo. El menú, con empanada, churrasco, postre, café, queimada, chupitos, vino y refrescos, contribuyó a convertir el encuentro en una celebración de convivencia y participación comunitaria, con ambiente familiar y buena respuesta vecinal.
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- Davila 20/06/2026