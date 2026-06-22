Primero la repatriación, ahora la reivindicación

La Alameda de A Estrada acoge desde esta semana una exposición al aire libre dedicada a Virxinia Pereira Renda, la mujer que compartió vida, ideales y destino con Castelao, pero que hoy es reivindicada por méritos propios. La muestra, organizada por Editorial Galaxia con la colaboración de los concellos de A Estrada y Rianxo, permanecerá durante tres meses en los jardines municipales antes de viajar a Rianxo, reforzando además el hermanamiento entre las dos villas unidas por esta emblemática pareja.

Nacida en A Estrada en 1884, Virxinia acompañó a Castelao durante décadas marcadas por el dolor, el compromiso político, el exilio y la defensa del galleguismo. Tras la muerte de su esposo, desempeñó un papel decisivo para conservar su legado artístico y lograr que gran parte de su obra quedase depositada en el Museo de Pontevedra.

La exposición recorre diez grandes etapas vitales: de A Estrada a Rianxo; de Rianxo a Pontevedra; de Pontevedra a Madrid; de Madrid a Nueva York; de Nueva York a Buenos Aires; de Buenos Aires a París; de París a Buenos Aires; de Buenos Aires a Galicia; de Galicia a Madrid; y de Madrid a A Estrada.

Durante la presentación, el director de producción de Galaxia, Suso Domínguez, explicó que la muestra aborda “10 voltas que configuraron toda a vida de Virxinia” y precisó que “non son 10 viaxes, son 10 períodos que cambiaron completamente a forma de vivir”. También destacó que fueron etapas marcadas por hechos traumáticos y recordó que “pasou toda ela intentando adaptarse a novos procesos”. Sobre la relación con Castelao, añadió: “Un sen outro non puideron chegar a onde chegaron”.

En el acto estuvo presente también estradense Noni Araújo, una de las personas que más ha contribuido a recuperar la memoria de Virxinia Pereira. Impulsó en 1986 los trámites para trasladar a A Estrada los restos mortales de Virxinia y de su hijo Alfonso, cumpliendo así su deseo de reposar en la villa estradense.

Noni Araújo, impulsora de la repatriación de los restos de Virxinia Pereira y una de las mayores conocedoras de su trayectoria vital. / FDV_Externas

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, subrayó que la exposición pone el foco en “a figura de Virxinia, non na sombra de Castelao, senón á par de Castelao”.

Por su parte, el regidor estradense, Gonzalo Louzao, afirmó que “non se podería entender Alfonso Daniel sen Virxinia nin Virxinia sen Alfonso Daniel”. Una protagonista que, por fin, ocupa el primer plano de la historia.