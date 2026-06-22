Ruta moteira
Máis de 30 persoas disfrutan dun traxecto entre Lalín e O Cebreiro
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Un grupo de 33 persoas de Lalín, Silleda y Santiago participou este domingo na ‘Saída moteira ao Cebreiro’. A comitiva partiu do bar Asorey, en Lalín, para facer un par de paradas nas localidades lucenses de Friol e Baralla. Os e as motoristas repuxeron forzas cunha comida na hospedería de O Cebreiro e, xa de volta, realizaron outra pausa en Portomarín.
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