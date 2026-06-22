Lalín, pionero en enseñar a la infancia a perder el miedo a leer en voz alta gracias a un perro

Si eres un niño y estás leyendo en voz alta para mejorar tu dicción o tu comprensión lectora, es probable que alguna vez los compañeros que te están escuchando se hayan reído si te equivocas con una palabra, si tartamudeas o si no entonas con la capacidad suficiente como para que mantengan la atención. Por eso, desde hace más de 25 años en Estados Unidos funciona el programa READ, una iniciativa que usa a perros entrenados como público, y que interactúan con los niños de una forma más relajada y tranquila a la hora de mejorar sus habilidades con la lectura. Este programa desembarcó en España en 2012 a través de Perros y Letras, y a partir de este lunes una iniciativa similar de Ana Pernas y de Mónica Giadás convertirá a Lalín en un municipio pionero en este tipo de terapias a nivel gallego. La primera es pedagoga y la segunda educadora canina. Junto a Nazan, un border collie, enseñarán a niños y niñas de entre 3 y 14 años los beneficios de la lectura no solo para la comprensión lectora sino para mejorar la autoestima y para ganar seguridad de hablar en público.

«Mónica, eu e Nazan sentamos cos nenos sobre unha alfombra e con coxíns. Os nenos van pasándose un conto e len o que pón. Ainda que non saiban ler, polas imaxes, relátanlle a Nazan o que ven». El border collie, como otros perros adiestrados para este tipo de terapias, es capaz de indicarles a quien está leyendo, solo con la forma de mirar, si va demasiado rápido o si tiene que trabajar su dicción, reacciona ante los cambios de tono de la lectura y, por supuesto, no juzga si uno lee mal una palabra. A los adultos que tenemos la suerte de disfrutar durante horas de 'diálogos' y paseos con nuestras mascotas, estas reacciones de un perro pueden parecernos normales, pero son vitales para que un joven, sin saberlo, mejore sus destrezas sin la presión que puede suponer un profesor o el resto de la clase.

Leer un minuto por cada año de edad

La sesión de hoy lunes es gratuita y durante todo el mes de julio habrá varias sesiones diarias de 45 minutos, bien individuales o bien en grupos reducidos. Aunque ya hay bastantes jóvenes inscritos, el plazo aún está abierto y cada asistente se llevará a casa unos 'deberes'. Nazan, además, tiene la virtud de que de alguna forma escoge él el libro que quiere escuchar, así que «o can vai ser o protagonista», de algún modo.

Alumnos de Ana Pernas, durante un cumpleaños. / Cedida

Este novedoso sistema para trabajar la comprensión lectora es una de las bazas que diferencian las formas de enseñanza de Ana Pernas que, por ejemplo, recurre al baile a la hora de que su alumnado aprenda las preposiciones. Al preguntarle sobre si ha cambiado mucho la forma de aprender en los últimos 30 años, es tajante. «Mudou moito. Por exemplo, houbo anos nos que non se lía no colexio, e agora si volve lerse, porque hai dificultades na comprensión. Eu sempre lles digo aos alumnos e alumnas que hai que ler un minuto por cada ano que tés, en voz alta, porque iso ademais mellora a fluidez. A min impórtame que escriban, que debuxen» porque esto ayuda a consolidar su concentración y capacidad de memorización.

Quizá, esta terapia con perros a la hora de coger un libro se extienda a los centros educativos de la comarca. Y ayuda no solo a mejorar la lectura, la escritura y la expresión oral, sino también a que niños y niñas pierdan el miedo a los canes. A nivel mundial, el empleo de perros entrenados en las aulas de lectura ya es habitual en medio millar de centros educativosy en España forman parte de esta terapia los colegios madrileños de Nuestra Señora de Valvanera, Infantas Elena y Cristina o Ciudad de Columbia, amén de diversas bibliotecas.