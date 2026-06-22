José Luis Villaverde Gestal pasa a presidir la junta gestora del PP de Vila de Cruces

El PP de Vila de Cruces celebró este fin de semana un encuentro del comité local, en el que se escogió a José Luis Villaverde Gestal como presidente de la junta gestora. El ex edil (llevó áreas como Comercio e Industria desde 2003 a 2019) estará acompañado en esta nueva junta por Ramón Otero; Aroa Penido; Nicolás Castro; Andrés Quinteiro; Maricarmen Montes; Ramón López; Ramón Barcala y Ramón Dasilva.

La reunión del comité local sirvió para 'rearmar' el partido después de que el actual portavoz del partido y exalcalde, Jesús Otero, anunciase en marzo que no encabezará la lista del PP. Otero, indica el PP, «abandona de modo inmediato as súas responsabilidades orgánicas, pero manterá a representación institucional ata o final de mandato». Gestal deja claro que asume la presidencia de la gestora «coa máxima responsabilidade, ilusión e orgullo», pero remarca que su labor se ciñe a reorganizar la agrupación local y que «en ningún caso» va a ser el candidato a los comicios de mayo del año que viene.

"O máis importante de todo é o partido e o proxecto co que debemos recuperar a confianza maioritaria dos cruceños, e a iso voume adicar en corpo e alma durante este tempo. Creo que é un traballo suficientemente intenso como para estar inmerso en cuestións de candidatura, polo que o meu únixo obxectivo é que todo esté perfectamente engraxado para que o candidato ou candidata teña o partido nas mellores condicións para tentar recuperar a Alcaldía". El PP perdió el ejecutivo local en 2019, al sacar 6 de los 13 concejales de la corporación, y entró a gobernar Xuntos con el apoyo del PSOE y el BNG.

El nombramiento oficial de este equipo tendrá que ser ratificado y aprobado por el comité ejecutivo provincial en su próima sesión. A la reunión en Vila de Cruces acudieron el presidente provincial, Luis López, y el coordinador comarcal en Deza y conselleiro de Educación Román Rodríguez. Luis López, presidente de la Diputación, ya adelantó que esa aprobación a escala provincial será un formalismo, «posto que a dirección provincial sempre respecta a autonomía local e as decisións tomadas polas agrupacións, pero é que ademais neste caso creo que o PP cruceño acertou de cheo coas persoas e co modo de funcionamento para este tempo».

29 años en la Alcaldía

López quiso aprovechar su intervención para expresar su agradecimiento a Jesús Otero por su «xenerosidade e traballo» y por su posicionamiento para que la nueva gestora tome las decisiones de futuro. Otero se integró en la formación popular a mediados de la década de los 80 y en 1990 asumió la Alcaldía, tras la muerte en accidente del entonces regidor, Sergio Iglesias Pazos. Desde ese año y hasta 2019 gobernó con cómodas mayorías absolutas, llegando a tener 9 de los 13 concejales de la corporación.

Luis López le deseó, además, mucha suerte a Villaverde Gestal y a sus compañeros, «xa que teñen a enorme responsabilidade de atinar co proxecto e coas persoas para que Vila de Cruces volva á senda do sentidiño, dos investimentos e da atención cercana aos veciños tras dous mandatos que deben quedar atrás canto antes». Tanto en el de 2019 como en el de 2023 Xuntos gobernó Vila de Cruces en minoría, aunque logró duplicar sus 3 concejales de 2019. No obstante, la mayoría que conforman ahora la oposición de PP, Bloque, Nova Alternativa y el edil no adscrito Julio López (ex concejal de Cultura) obligó a Xuntos a devolver determinadas competencias al pleno y tumbó trámites como el Plan Económico Financiero.