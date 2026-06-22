A Estrada suda en la Nocturna

Más de 400 atletas participaron en una nueva edición de la Nocturna Estradense, una carrera por las calles del casco urbano de A Estrada que en esta ocasión estuvo marcada por las altas temperaturas. El corredor del Atletismo A Estrada Cristóbal Dios se llevó la victoria en la categoría masculina de los 8 kilómetros. y Belén Bascoy lo hizo en la femenina. Sobre 4 kilometros los vencedores fueron Antonio Ferreira y Paula Rocha. En la clasificación por equipos venció el Atletismo A Estrada.

La cita contó fnalmente con menos participantes de los esperados según la inscripción. Las buenas temperaturas llevaron a muchos de los atletas a optar por una jornada de playa o piscina, dejando lo de correr para otro día más fresco. Ese factor se dejó notar en las carreras infantiles, algunas de ellas con menos participación de lo habitual, y también en la absoluta, donde no se alcanzaban y de lejos los 300 corredores de ediciones anteriores. Cruzaron la línea de meta 157.

En el plano deportivo destacó la bonita lucha por la victoria entre el estradense Cristóbal Dios y Martín Lestido. El segundo de ellos llevó el mando de la carrera en el tramo inicial, siendo primero en el paso intermedio por meta y en buena parte de la segunda vuelta. En el tramo final sin embargo Dios reaccionó y lo terminó superando por poca distancia. El podio lo completó el también estradense Miguel Otero.

En la categoría femenina la pelea estuvo entre la ganadora, Belén Bascoy, y Patricia Martínez, segunda. Después acabaron tres estradenses: Rocío Carbia, Martina Mella e Isabel Saez, por ese orden.

Nocturna Estradense / Bernabé/Javier Lalín

Contó también con una buena inscripción la prueba de 4 kilómetros, con 35 participantes. Antonio Ferreira fue el claro ganador, por delante de Luis Rosende y Óscar Darriba. En las féminas ganó Paula Rocha, con Martina López y Raquel Salgueiro completando el podio.

La carrera estradense volvió a dejar un gran ambiente, tanto entre los participantes como por las calles del pueblo, donde muchos vecinos presenciaron y animaron el paso de los corredores, especialmente en la siempre concurrida Zona dos Viños.

Susto por un golpe de calor

A pesar de estar prevista para las 23.00 horas y de tener que retrasar su inicio durante media hora por culpa de una urgencia médica -un vecino sufrió un ataque al corazón en su domicilio de la Avenida de América y los servicios de Emergencias acudieron a auxiliarlo- la prueba se llevó a cabo en medio de unas altas temperaturas que fueron pasando factura a los corredores a pesar de no tratarse de una carrera de larga distancia.

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Ese calor jugó una mala pasada a uno de los participantes. Suso Flores, deportista del Atletismo A Estrada con mucha experiencia en carreras de este tipo, se desplomó sobre el asfalto cuando solo le quedaban unos metros para alcanzar la línea de meta. Fue atendido en el lugar por otros corredores y por los servicios de Emergencias. El atleta estaba mareado y confundido por culpa una baja de tensión motivada por un golpe de calor. Fue trasladado inicialmente al centro de salud de A Estrada donde le realizaron pruebas. Al ver que sus pulsaciones no bajaban y la desorientación persistía, fue trasladado en ambulancia al hospital de Santiago, donde pasó la noche en observación hasta su recuperación.