Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Begoña GómezEstanco PepiCelta FortunaPaseo de AlfonsoVive VigoLeira parking praia AmericaFuranchos
instagramlinkedin

Romaría

Escuadro programa tres días de festa na honra da Santa Isabel

Procesión da romería do ano pasado.

Procesión da romería do ano pasado. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Silleda

A parroquia de Escuadro celebrará entre o sábado 27 de xuño e o domingo 5 de xullo a tradicional romaría de Santa Isabel, unha das citas relixiosas e populares máis agardadas da contorna. O programa comezará co solemne novenario, que se desenvolverá cada tarde desde as 20:40 horas co rezo do rosario, confesións e, ás 21:00, novena, himno da santa e misa cantada.

A festa das vésperas será o mércores 1 de xullo. Ese día celebraranse os actos habituais da novena e, ao remate, actuará o grupo tradicional O Son da Fervenza de Escuadro, que poñerá a nota musical á primeira das grandes xornadas festivas.

O xoves 2 celebrarase a festa da Visitación da Virxe María a Santa Isabel, con misas rezadas desde as 8:30 horas e a solemne ás 13:00, cantada polo coro parroquial de Escuadro. Despois sairá a procesión e realizarase o paso por debaixo da imaxe das santas. A Banda de Música Artística de Merza amenizará a celebración durante todo o día.

Noticias relacionadas

A gran romaría do domingo 5 repetirá misas desde as 8:30 horas e a solemne ás 13:00, procesión e despedida aos romeiros pola tarde. Tocarán as bandas Recreativa e Cultural de Bandeira e a Municipal de Silleda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents