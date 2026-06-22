La cuarta primavera más cálida desde 1981 deja temperaturas máximas de 37 grados en las comarcas

Este domingo, a las 10.24 horas, comenzó el verano astronómico. Comienza siempre entre el 20 y el 22 de junio, cuando el hemisferio Norte está más inclinado hacia el Sol y por tanto se produce el día más largo del. El verano meteorológico, sin embargo, se extiende del 1 de junio al 31 de agosto, porque son los tres meses con las temperaturas más cálidas del año.

O no. Por obra y gracia del cambio climático, en este 2026 cualquiera de estos dos veranos que les menciono ya parecen haberse adelantado a los meses precedentes. El informe climatológico de Meteogalicia (que toma los meses de marzo, abril y mayo) indica que la primavera que acabamos de cerrar fue la cuarta más cálida y también la cuarta con menos precipitaciones desde el año 1981. A nivel gallego, la temperatura media entre el 21 de marzo y el 20 de junio fue de 13,8 ºC, que son 1,4 ºC por encima de la media del periodo entre 1981-2010. Pero son las máximas las que dan una idea de hasta qué punto se adelantaron los termómetros al verano. Los tres valores más altos, en estaciones por debajo de los 1.000 metros de altitud, se registraron en la estación de trenes de Ourense (37,5 ºC); Monforte de Lemos (36,7) y Remuiño, en Arnoia (36,4). En el top 10 de este listado no figura ninguna estación meteorológica de las comarcas, porque son medias de toda la primavera. Pero si examinamos los datos mes a mes, resulta que en Camanzo, en Vila de Cruces, a comienzos de junio los termómetros llegaron a los 36,8 grados. También el último tramo de la primavera dejó valores por encima de los 30 grados en la estación urbana de Lalín (33,8) y Forcarei (31,7). Solo Serra do Faro, en Rodeiro, muestra un valor más suave, con una máxima, en mayo, de 28,8 grados.

Mínimas bajo cero en Mouriscade

El informe de Meteogalicia explica que esta primavera más cálida de lo normal se debe a que marzo tuvo temperaturas más altas de lo habitual en la segunda quincena, mientras que en abril se produjeron anticiclones con aire cálido procedente del norte de África y en mayo se produjeron dos situaciones diferentes, de modo que hasta el día 19 las temperaturas fueron bajas pero partir del 20 se elevaron por culpa de una masa de aire continental muy cálido. Ese aire cálido también convirtió las noches en más suaves y cálidas que otros años. Aún así, hubo mínimas bajo cero en las comarcas, como en la estación meteorológica de Lalín en Mouriscade, con -2,8 ºC, solo superados por los -5,3 y los -5,1 de dos municipios ourensanos, Calvos de Randín y Baltar, así como por los -2,9 de Guitiriz, en Lugo.

Meteogalicia indica que solo hubo tres primaveras con las temperaturas máximas más altas que esta de 2026: son las de 1997, 2011 y 2024. Este año también se convirtió en el cuarto con la primavera con menos precipitaciones, al registrar una media acumulada de 160 litros por metro cuadrado (l/m²), una cifra que solo rebasa los 154 milímetros de precipitaciones de 1976, los 148 de 1880 y los 117 del año 1982. Los datos en las cuatro estaciones dezanas corroboran esa escasez de lluvia, que ya ha dejado sus efectos en la escasez de hierba de silo y que puede poner en jaque otras cosechas como la de maíz o la de patatas para autoconsumo. Entre el 21 de marzo y este sábado, 20 de junio, cayeron 111,6 l/m² en Camanzo, casi la misma proporción que los 115,6 en el casco urbano de Lalín y muy por debajo tanto de los 178 de Forcarei como los 217,7 de la Serra do Faro, donde este "elevado" volumen de lluvias se debe a las tormentas de finales de abril y principios de mayo.