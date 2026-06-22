Accidente frontal en A Estrada con evacuación en helicóptero

Una colisión frontal entre dos turismos registrada este miércoles en A Estrada se saldó con tres personas heridas, una de ellas evacuada en helicóptero al Hospital Clínico de Santiago.

El accidente se produjo alrededor de las 18:10 horas, en el kilómetro 207 de la N-640, en el entorno del puente de Pedregal, entre Matalobos y el núcleo urbano del municipio. Según la información facilitada por el 112 Galicia, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, lo que provocó el impacto frontal entre un Toyota Aygo y un Mazda.

Como consecuencia del choque, la conductora del Toyota tuvo que ser ayudada a salir del vehículo por los equipos de emergencia desplazados hasta el punto. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en el helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago.

En el otro turismo viajaban un hombre y un menor de 10 años, que resultaron heridos y fueron evacuados en ambulancia al mismo centro hospitalario de referencia.

Operativo

Hasta el lugar se movilizaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos ambulancias, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y efectivos de Protección Civil de A Estrada, que colaboraron en la atención a los heridos y en la regulación del tráfico.

El accidente no requirió excarcelación, aunque provocó retenciones puntuales en la N-640 durante la intervención de los servicios de emergencia. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro.

La colisión frontal se produjo sobre el puente de Pedregal, en la N-640. / FDV_Externas