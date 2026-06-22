Un ascenso a Primera Autonómica tras una década de espera corona la fiesta de socios del Lamela CF

Unas 350 personas se citaron ayer en el campo de la fiesta de Lamela para una celebración espcecial. El Lamela Club de Fútbol regresará a Primera Autonómica doce años después, un momento para recordar que nadie quiso perderse.

El equipo trasdezanos organizó como cada año su fiesta del socio, un evento que reúne en cada edición a un gran número de aficionados. Ese encuentro sin embargo vivió momentos duros, con un Lamela que, tras moverse durante años entre Primera y Segunda Autonómica, terminó cayendo al infierno de Tercera. Allí se hizo cargo de él un hombre de la casa, Adrián Fuentes, que en su primera temporada en el banquillo logró colocar el equipo en Segunda. Era la temporada 2022-23. Tres años después, el Lamela ha sumado un nuevo ascenso, en esta ocasión para volver a Primera. Los de Fuentes no eran favoritos en las quinielas, pero terminaron ganando el grupo comarcal con una clara ventaja de nueve puntos sobre el segundo, el Rodeiro, y con varias jornadas de antelación. Para valorar la importancia de este título solo hay que recordar que la última vez que fueron campeones de Segunda fue hace 19 años.

Y ese título trajo una copa, que ayer fue la gran protagonista de una fiesta de socios del equipo presidido por Jose Luis Padín en la que reinó el buen ambiente y las felicitaciones. Además, se realizaron 26 sorteos de regalos entre los participantes.

«La gente estaba muy contenta», manifestó Adrián Fuentes al término del encuentro. «Esta vez teníamos algo importante que celebrar», añadió. El equipo dezano finalizó la temporada como el más goleador de su categoría, destacando los trece tantos que sumó Adán González. Su andadura no comenzó bien pero subieron al liderato y abrieron brecha gracias a una racha en los diez últimos encuentros de ocho victorias, un empate y una derrota.

Próxima temporada

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Fuentes ya ha renovado su contrato con el Lamela Club de Fútbol, por lo que ahora le tocará pelear por mantenerse en la siempre competitiva Primera Autonómica, el tope hasta ahora del club de Mularedos. Por el momento, todavía están a la espera de conocer en qué grupo jugarán, en el de la zona de Santiago o en la de Pontevedra, como hizo el Agolada el año pasado. El Lamela será ahora el único equipo dezano en esta categoría, solo superado por el Lalín, que ha regresado esta temporada a Tercera División.