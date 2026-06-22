Alerta fitosanitaria en Pontevedra: el mildiu y el oídio amenazan las viñas por la ola de calor

La Diputación de Pontevedra ha lanzado un nuevo aviso fitosanitario ante el alto riesgo de mildiu en las viñas de la provincia por la ola de calor que está previsto que llegue en los próximos días. El personal técnico de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro advierte de que la combinación de temperaturas elevadas, cielos no completamente despejados, nieblas, tormentas y humedad nocturna puede favorecer el desarrollo de este patógeno, salvo en el caso de que las temperaturas extremas diurnas lleguen a debilitarlo de forma significativa.

Ante este escenario, el Areeiro recomienda mantener las viñas protegidas y sometidas a una vigilancia continua para detectar la posible aparición de nuevos síntomas. En caso de observarse indicios de la enfermedad, los técnicos aconsejan renovar la intervención fitosanitaria.

El aviso también pone el foco en el oídio. Según el personal de la estación, las altas temperaturas registradas durante la semana pasada no fueron suficientes para frenarlo. La presencia de nieblas densas y la elevada sensibilidad de la uva hasta que los racimos estén completamente cerrados han favorecido la detección de síntomas en hojas y racimos de plantas testigo, así como ataques muy puntuales en plantas tratadas situadas en parcelas frondosas y sombrías.

El riesgo de oídio podría disminuir si la ola de calor alcanza registros suficientemente altos. Sin embargo, si las nieblas moderan esas temperaturas, el peligro será elevado en aquellas viñas que no estén adecuadamente protegidas, especialmente en variedades sensibles, plantas demasiado frondosas y racimos sombreados. Por ello, el Areeiro recuerda la conveniencia de ventilar los racimos para evitar la retención de humedad y reforzar la protección frente a los hongos, aunque advierte de que esta labor debe realizarse de forma moderada y con la orientación correcta para evitar golpes de sol.

El personal técnico recuerda además que el próximo jueves, 25 de junio, se cumplirán 30 días desde la aparición de las primeras ninfas del vector de la flavescencia dorada, en el marco del Plan de control y erradicación de la Xunta de Galicia. Ese mes es el periodo mínimo que transcurre desde que el insecto adquiere el patógeno al alimentarse de una planta enferma hasta que puede transmitirlo a una planta sana, por lo que el Areeiro considera necesario iniciar los tratamientos.

La recomendación es intervenir antes de que el vector pueda comenzar a infectar las plantas, mojando adecuadamente el envés de las hojas, incluidas las de los brotes basales o chupones, al tratarse de zonas habituales de refugio del insecto. Como en cualquier aplicación de productos fitosanitarios, los técnicos insisten en seguir estrictamente las indicaciones recogidas en la etiqueta y extremar las precauciones para evitar trasladar accidentalmente ninfas o adultos a zonas donde todavía no se hayan detectado.

El aviso fitosanitario recoge también las primeras capturas de machos de Lobesia botrana, conocida como polilla del racimo, de segunda generación en O Salnés, así como un aumento de capturas respecto a la semana pasada en el sur de la provincia. Además, los técnicos detectaron un incremento considerable de síntomas de erineosis y enfermedades de la madera, junto con problemas de escasez de nutrientes en plantas debilitadas por crecer en suelos pobres.

Noticias relacionadas

En otros cultivos, el personal de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro localizó las primeras orugas de la mariposa del boj, Cydalima perspectalis, por lo que recomienda incrementar la vigilancia y revisar bien las plantas para evitar defoliaciones. También se recibieron avisos sobre la aparente muerte de algunos ejemplares de sauce en la cuenca de varios ríos de la provincia, tras los daños causados por escarabajos que se alimentan de estos árboles y provocan necrosis foliares que les dan un aspecto seco.