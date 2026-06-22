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Bonsai A Estrada

Los asociación estradense profundiza en el arte de elegir maceta

Alberto Baleato explicó las claves para escoger el recipiente adecuado entre las más de 8.000 macetas del vivero de Bembibre

La asociación de A Estrada visitó las instalaciones Kingii en Bembibre.

La asociación de A Estrada visitó las instalaciones Kingii en Bembibre. / FDV

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Fran Campos

A Estrada

La Asociación Bonsái A Estrada organizó este fin de semana una visita al vivero Kingii, en Bembibre, donde sus integrantes participaron en un taller centrado en la elección de macetas para bonsáis. El propietario del vivero, Alberto Baleato, considerado referente del sector en Galicia, explicó cómo cada árbol requiere una maceta específica en función de su especie, forma y tamaño.

Ocho mil piezas

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer las diferencias entre modelos básicos y piezas de gran valor procedentes de Japón y China. Además, admiraron antiguas macetas de colección y recorrieron las instalaciones, que albergan más de ocho mil ejemplares disponibles.

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Asociación Bonsai A Estrada / FDV_Externas

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